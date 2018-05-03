Шлем виртуальной реальности Oculus Go поступил в продажу

Компания Facebook объявила о начале продаж шлема виртуальной реальности Oculus Go на конференции разработчиков F8, которая проходит в Сан-Хосе.

Стоимость устройства начинается с $199 за 32 ГБ хранилища, сообщается на сайте Oculus.

Модель под названием Oculus Go беспроводная и может работать без подключения к телефону или компьютеру. Устройство оборудовано встроенной аудиосистемой и экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Гарнитура будет совместима с библиотекой игр для Samsung Gear VR, а также с софтом от Oculus и Facebook.

"Мы работали с такими партнерами, как Xiaomi и Qualcomm, чтобы оптимизировать производительность. Мы создали массивный список игр, событий и приложений, который состоит более чем из тысячи наименований", - подчеркнули разработчики.

Шлем базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Динамики встроены прямо в шлем, но также есть и 3,5-мм разъем для наушников. Встроенный аккумулятор обеспечивает до двух часов игр или 2,5 часа стримингового видео от одной подзарядки.

"Фантастическая оптика, интегрированный пространственный звук и отличная трехмерная графика позволят с головой окунуться в виртуальный мир", — заявляют разработчики.

Oculus Go поступил в продажу в 23 странах по рекомендованной розничной цене $199 за версию с 32 ГБ встроенной памяти и $249 за 64 ГБ. Устройство также можно купить на сайтах Amazon, Best Buy и Newegg.