Микеланджело отдыхает. Шесть смартфонов с лучшей камерой

Какие смартфоны снимают лучше всего и как выбрать смартфон с лучшей камерой

Как выбрать смартфон с лучшей камерой и какие модели сегодня представляют наибольший интерес?

Однажды мы уже рассказывали: мегапиксели и количество камер – не главное, если нужен смартфон с самой лучшей камерой. Так как качество фотосъемки остается одним из самых главных параметров в выборе смартфона, предлагаем углубиться в детали и разобраться, на что обращать внимание при покупке.

Как выбирать смартфон с лучшей камерой

В конце этой статьи мы предложим несколько моделей смартфонов с лучшей камерой. Но если ни одна из них по каким-то причинам вас не устраивает (например, из соображений бюджета), то этот алгоритм действий поможет выбрать что-то на свой вкус и кошелек.

Бренд

Камера в смартфоне – это не только хорошая оптика (вот у Sony есть своя прекрасная оптика, но по качеству съемки ее устройства уступают конкурентам с аналогичной оптикой), но и программное обеспечение.

Чтобы разработать отличную камеру, нужны большие инвестиции и опыт. Поэтому все компании, которые сильны в этом, не новички на рынке и имеют хорошие продажи, которые позволяют им вкладывать большие средства в разработку. У безымянной фабрики из Китая просто нет шансов сделать нечто подобное, даже если у нее бы появилось желание.

Если говорить о конкретных брендах, камеры в которых лучшие, то тут все достаточно просто. Первая пятерка лидеров рынка наиболее сильна в фотосъемке, причем позиции компаний по продажам удивительно соответствуют фотографическим способностям их флагманов – Samsung, Apple и Huawei, за ними идут Vivo и Xiaomi.

Если в прошлом-позапрошлом году первая тройка шла практически нос к носу, то после появления Samsung Galaxy S9+ стало очевидно, что в условиях ночной съемки лучшего устройства не найти. На днях будут представлены новые флагманы Huawei – P20 и P20 Pro. Не исключено, что компания также покажет прогресс в этом направлении. Также, по слухам, модель с тремя модулями камеры (P20 Plus) получит 5-кратный оптический зум.

Год выхода

Тут все просто. Регресса в камерах не наблюдается. Только прогресс. Чем свежее модель из одной и той же линейки, тем лучше она будет снимать.

Линейка

Компании представляют свои лучшие наработки во флагманах, а с каждым годом они спускаются в младшие линейки. Без фанатизма, конечно, никто не будет ставить оптику позапрошлогоднего флагмана в самый бюджетный бюджетник.

У большинства производителей (Apple ни в счет, хотя внутри линейки смартфонов компании есть условное деление на Plus и обычные модели, а теперь еще и флагманская X появилась) выходит так много смартфонов, что для упрощения восприятия они поделены на линейки.

Самое простое деление – у Samsung. По ниспадающей: Note, S, A, J, цифра в названии означает уровень в линейке (чем меньше – тем проще устройство), год в скобках – дата выхода. У Huawei чуть сложнее, есть несколько линеек, старшая – P – делится еще на Lite, обычную модель и Pro, цифры внутри означают поколение. Если говорить о последнем бренде, то лучшие камеры стоит искать в рамках P-серии. У Samsung в фотосъемке сильны все, кроме J. При этом A несколько уступает S и Note.

Цена

Чем дороже смартфон, тем выше вероятность, что в нем стоит дорогая оптика, которая снимает лучше, чем поделки с фабрики дядушки Ляо.

Кроме того, для получения качественного снимка важно, чтобы у смартфона были банально ресурсы для этого. Медленный бюджетник не сможет сделать в сложных условиях освещения кадр так быстро, чтобы картинка не размазалась, а его неповоротливое «железо» просто не сможет его хорошо обработать.

То есть, если у вас ограниченный бюджет, но камера является важнейшим фактором, выбирайте лучше флагманы прошлых лет, которые успели подешеветь к текущему моменту. С аккумулятором скорее всего прогадаете, зато красивые закаты и селфи из клуба будут обеспечены.

А вот бюджетный смартфон, будь у него хоть 18 камер, будет снимать как 18 плохих камер, а не как суперфотофлагман.

6 моделей смартфонов, которые снимают лучше всего

Samsung Galaxy S9+

Цена: 32 000 грн

Однозначный фаворит рынка на данный момент, чей авторитет признало даже авторитетное отраслевое издание DxOMark. Лучший в ночной съемке, лучший в Slow-mo, с быстрым автофокусом, отличной цветопередачей и минимумом шумов в любых условиях.

Кроме того – один из самых дорогих и навороченных на рынке. В отдельный плюсик от редакции записываем отсутствие «моноброви» на экране, которую, после выхода iPhone X кинулись копировать все кому не лень.

С примерами снимков из тестового сравнения DxOMark можно ознакомиться тут.

Кстати, если на это устройство денег жалко, то на несколько тысяч гривен дешевле обойдется младший брат – Galaxy S9.

Google Pixel 2

Цена: 20 000 грн

С одной стороны, Google не спешит возить свои смартфоны в наши края, да и «пиксели» у компании получились ощутимо дороже предыдущих смартфонов линейки Nexus.

Но именно Pixel 2 удерживал корону от DxOMark среди смартфонов до появления текущего флагмана Samsung. Да и цена на эту модель будет ниже, чем на Samsung Galaxy S8 – прошлогодний флагман компании, который также блещет фотовозможностями.

Хотя в Pixel 2 нет второй основной камеры, боке он умеет делать при помощи программных возможностей. Но не боке единым – смартфон очень хорош в съемке в плохом освещении.

В числе достоинств Pixel 2 – мощный процессор (Snapdragon 835 был флагманским в прошлом году, но с учетом текущего уровня развития технологий его производительности хватит за глаза даже сегодня, через год и скорее всего и через два), быстрые обновления Android. Чего не хватает флагману, так это премиального дизайна. В вопросах внешности устройство наследует старую-добрую политику линейки Nexus – не выделяться и не бесить.

Apple iPhone X

Цена: от 36 000 грн

Apple практически каждое поколение смартфонов старается совершить маленькую революцию в своих камерах. Поэтому если вы фанат бренда и мобильной фотосъемки – просто выбирайте самый последний флагман компании или тот смартфон, на который хватит денег. В текущий момент фаворитом является iPhone X – самая дорогая модель в нашем списке.

Смартфон действительно отлично снимает в разных условиях, камера быстрая, цветопередача натуралистичная. А вот само устройство получилось спорным по многим моментам: начиная с цены и заканчивая вырезом на экране и багами в программном обеспечении. Кстати, и Slow-Mo и анимированные эмоджи у Samsung оказались моднее.

Зато тут стоит упомянуть еще одну деталь, которая потешит самолюбие любого гика. Судя по данным от поставщиков, Apple заказала так много 3D-сенсоров, что в ближайшие два года Android-производители не подступятся к этой технологии. Впрочем, это не мешает Samsung делать собственную технологию распознавания лиц, которая довольно неплохо работает.

Huawei Mate 10 Pro

Цена: 20 000 грн

В начале этого текста мы уже упоминали, что смартфоны Huawei также очень сильны в мобильной фотографии. И тут тоже действует правило – чем свежее флагманская модель, тем лучше. На данный момент самый актуальный фотофлагман от Huawei – модель Huawei Mate 10 Pro.

На днях компания покажет модель P20, которая наверняка перещеголяет текущего флагмана как минимум в ночной съемке, а может и в размере оптического зума. Зато Mate 10 Pro в ожидании смены успеет несколько сбросить в цене.

В числе достоинств этой модели – интересный дизайн (на фоне многих других китайских брендов), самая большая батарейка среди флагманов, высокая производительность и, конечно, быстрая точная камера с блестящей цветопередачей. Цена, кстати, тоже неплоха для такого оснащения.

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

Цена: 13 000 грн

Если вам от всей души не хочется выкладывать за смартфон более 20 тыс. гривен за смартфон, но при этом камера очень важна, то среди подешевевших флагманов стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S7 или Edge-версию.

Смартфон даже по современным меркам снимает блестяще, при этом цена его уже стремится к отметке 13 000 грн, так как модели недавно исполнилось два года.

Младшая модель не блещет аккумулятором, зато дизайн, эргономика и материалы на высоте. У старшей лучше с автономностью, но не всем по вкусу Edge-изгиб. У многих так и не получается привыкнуть держать смартфон в одной руке без нежелательных нажатий по краям экрана.

Кстати, несмотря на то, что смартфон стеклянный, он более-менее сносно переживает падения (по словам тех, кто пользуется моделью продолжительное время без чехла и другой дополнительной защиты). А как флагман модель длительное время получала обновления от Samsung. Так что за ее моральное и физическое состояние можно не переживать еще долго.