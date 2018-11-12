12 ноября 2018, понедельник

Шаг к киборгам. Американский стартап разработал повязку, которая должна "ускорять мозг"

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Повязка выглядит не слишком футуристично
Фото: Humm

Повязка выглядит не слишком футуристично

Калифорнийский стартап Humm представил необычную гарнитуру Edge, которая предназначена для стимуляции некоторых зон головного мозга.

Разработчики обещают, что новый гаджет поможет улучшить память и концентрацию внимания, сообщает Venture Beat

Edge стимулирует переднюю кору - ту часть вашего мозга, которая отвечает за обучение и память. Создатели уверяют, что это устройство "может помочь лучше играть в игры или просто улучшить вашу познавательную функцию".

"Мы воздействуем на отдел мозга электричеством, чтобы помочь пользователю сконцентрироваться и изучить новые умения. Мы используем ток, чтобы немного повысить некоторые мозговые волны. Это шаг вперед, лучшая замена кофеину и различным энергетическим напиткам", — пояснил глава Humm Йен Макинтайр.

Технология основана на новой форме неинвазивной стимуляции мозга. Клинические исследования в этой области ведутся уже на протяжении 20 лет и успели доказать безопасность технологии. Раньше подобный аппарат использовался для лечения таких состояний, как депрессия и бессонница, но в последнее время было установлено, что такая стимуляция также обеспечивает когнитивные преимущества.

Во время испытаний добровольцы носили активированную гарнитуру Edge в течении 15 минут, после чего работу мозга оценили на специальном аппарате. Анализ показал, что после ношения гарнитуры их мозг работал активнее еще 1 час, после чего показатели снова приходили в норму.

Гарнитура должна появиться в продаже в конце 2019 года по цене $500. Сейчас можно сделать предзаказ устройства.

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