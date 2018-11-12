Шаг к киборгам. Американский стартап разработал повязку, которая должна "ускорять мозг"

Калифорнийский стартап Humm представил необычную гарнитуру Edge, которая предназначена для стимуляции некоторых зон головного мозга.

Разработчики обещают, что новый гаджет поможет улучшить память и концентрацию внимания, сообщает Venture Beat.

Edge стимулирует переднюю кору - ту часть вашего мозга, которая отвечает за обучение и память. Создатели уверяют, что это устройство "может помочь лучше играть в игры или просто улучшить вашу познавательную функцию".

"Мы воздействуем на отдел мозга электричеством, чтобы помочь пользователю сконцентрироваться и изучить новые умения. Мы используем ток, чтобы немного повысить некоторые мозговые волны. Это шаг вперед, лучшая замена кофеину и различным энергетическим напиткам", — пояснил глава Humm Йен Макинтайр.

Технология основана на новой форме неинвазивной стимуляции мозга. Клинические исследования в этой области ведутся уже на протяжении 20 лет и успели доказать безопасность технологии. Раньше подобный аппарат использовался для лечения таких состояний, как депрессия и бессонница, но в последнее время было установлено, что такая стимуляция также обеспечивает когнитивные преимущества.

Во время испытаний добровольцы носили активированную гарнитуру Edge в течении 15 минут, после чего работу мозга оценили на специальном аппарате. Анализ показал, что после ношения гарнитуры их мозг работал активнее еще 1 час, после чего показатели снова приходили в норму.

Гарнитура должна появиться в продаже в конце 2019 года по цене $500. Сейчас можно сделать предзаказ устройства.