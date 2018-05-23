Самый тонкий. Apple начала производство процессоров A12 для новых iPhone

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) запустила массовое производство чипов следующего поколения A12 для новых моделей iPhone.

Процессор A12, станет первой мобильной системой, которая использует 7-нм технологической процесс в коммерческом устройстве, пишет The Verge.

Технология 7-нм относится к плотности транзисторов на чипе, хотя точные спецификации могут различаться между производителями. Использование меньшего тепроцесса позволяет процессорам быть меньше, быстрее и эффективнее, и со временем может привести к экономии затрат. С ними смартфоны смогут работать от батареи дольше и меньше нагреваться, либо, сохранив автономность и термопакет предыдущего поколения чипов, быть мощнее.

Текущие ведущие процессоры на смартфонах, такие как Apple A11 Bionic и Snapdragon 845 Qualcomm, сейчас производятся с 10-нм процессом.

В TSMC отметили, что в отличие от 10-нм техпроцесса, востребованного только для нескольких мобильных систем-на-чипе, новый техпроцесс будет использоваться, помимо мобильных процессоров, для чипов самого разного назначения.

Ожидается, что Apple в этом году выпустит три iPhone — увеличенную и стандартную версии аппарата, аналогичного iPhone X, а также "бюджетный" вариант с тем же дизайном, но более доступными комплектующими.

Ранее НВ сообщало, что Apple запатентовала новую технологию распознавания лица, которая будет включать биометрическое сканирование вен пользователя. Такая форма биометрической аутентификации могла бы потенциально различать близнецов. Патент описывает использование инфракрасного излучателя и приемника, который может обнаруживать образцы кровеносных сосудов ниже поверхности кожи.