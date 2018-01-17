Самый длинный. В феврале Huawei выпустит смартфон с необычным соотношением сторон

Флагманский смартфон Huawei P20 Pro получит вытянутый вверх дисплей с соотношением сторон 19:9

Данные о новом устройстве Huawei с необычными характеристиками появились на сервисе HTML5Test, пишет GizmoChina.

В базе сервиса появились данные о том, что устройство под названием Huawei ANE-LX1 работает на Android Oreo. Экран поддерживает разрешение 2280 x 1080 пикселей, следовательно, соотношение сторон составит 19:9. По мнению источника, этим устройством является модель Huawei P20 Pro, поскольку утечек о смартфоне Huawei P20 было больше и в них подобное соотношение сторон не упоминалось.

Huawei P20 Pro будет поставляться с чипом Kirin 975, 6 GB оперативной памяти и тройной основной камерой. Также новинка будет оборудована батареей на 4000 мАч. Стоимость смартфона пока остается неизвестной.

Ранее НВ сообщало о том, что в сети появилась информация о планах по выпуску смартфонов компании Huawei на 2018 год. Одним из первых компания представит флагманскую модель P20, которая придет на смену P10. Как ожидается, смартфон представят на Mobile World Congress 2018 в феврале.

Добавим, что большинство флагманских смартфонов 2017 года имеют экраны с соотношением сторон 18:9. Среди исключений - Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, с соотношением сторон 18.5:9, а также Xiaomi Mi MIX – 17:9.