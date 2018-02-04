Самые живучие. Пять смартфонов с лучшей батареей

Продолжительное время автономной работы остается одной из самых желанных характеристик в смартфоне. Какой смысл в большом экране и отличной камере, если основной заботой пользователя являются вечные поиски розетки?

Но при выборе смартфона с максимальной автономностью правило «чем больше емкость аккумулятора, тем дольше будет держать заряд» не всегда срабатывает.

Есть еще несколько важных нюансов, о которых следует помнить. Поговорим сначала о них, а затем выделим смартфоны-лидеры по автономности в разных ценовых категориях.

Как выбрать долгоиграющий смартфон

Емкость аккумулятора. В идеале она должна быть не меньше 3000-4000 мА-ч. Хотя при прочих равных в технике брендов вроде Samsung, Sony, LG, Huawei оптимизация программного обеспечения лучше, и при разнице в емкости аккумулятора в 15-20% они будут работать примерно столько же, сколько менее именитые аналоги.

Поэтому у них аккумуляторы такой емкости – скорее исключение. А вот никому неизвестные китайские бренды с аккумуляторами по 6000-10000 мА-ч могут оказаться лучше чисто на бумаге или при разнице в емкости в 2-3 раза выигрывать в автономности в лучшем случае раза в полтора. Во-первых, потому что у них отсутствует оптимизация ПО. Во-вторых, потому что емкость аккумуляторов в таких устройствах маркируется не так строго и может не соответствовать действительности, либо производитель экономии ради может поставить некачественную или даже восстановленную батарею.

Платформа. Чем современнее «железо» смартфона, тем оно более энергоэффективное. В современных смартфонах среднего уровня используются процессоры, выполненные по 14-нм техпроцессу, во флагманах на данный момент норма 10 нм.

На этот показатель также обязательно обращать внимание при покупке. Хотя во флагманских устройствах вся фора, связанная с техпроцессом, обычно «съедается» новыми возможностями модели. Например, разными датчиками, большей диагональю экрана и т.д.

В недорогих смартфонах хорошо себя зарекомендовал Qualcomm Snapdragon 425-435, в среднем сегменте – Snapdragon 625-630, в смартфонах Samsung зачастую также с хорошей энергоэффективностью, в частности, Exynos 7880 и Exynos 7870.

Размер, разрешение, технология экрана. Тут все просто – чем больше экран и его разрешение, тем быстрее будет разряжаться смартфон. Ради соблюдения баланса – комфортно для глаз и не очень влияет на аккумулятор – стоит выбирать модели с разрешением FullHD, если меньше, то картинка будет слишком зерниста. Если больше, то это должен быть флагман последних двух лет. OLED-матрицы (и AMOLED туда же) более энергоэффективны по сравнению с IPS и TFT.

В целом, нужно понимать, что «сферического смартфона в вакууме» с аккумулятором 4000 мА-ч, самым энергоэффективным процессором и OLED-дисплеем, да еще и за небольшие деньги не существует. В очень дешевых китайских смартфонах с огромным аккумулятором все преимущества емкости съест старенький процессор, неоптимизированный софт и IPS-дисплей, зато носить за собой придется увесистый кирпич.

Смартфоны с самой лучшей автономностью

Philips S386

Philips S386 – это бюджетный смартфон (цена порядка 3000 гривен), но он уже работает на Android 7.0, что само по себе достижение для недорогого устройства с большим аккумулятором (5000 мА-ч).

По характеристикам он близок к большому количеству моделей других брендов, но есть один нюанс. Philips делает упор на автономности, соответственно, от устройства можно ожидать неплохую оптимизацию софта.

Помимо актуальной версии Android, модель интересна 2 ГБ оперативной памяти, хотя платформа, на которой построена модель – MediaTek MT6580 – уже устарела, и производительность устроит только нетребовательных пользователей.

В плане дизайна и материалов Philips S386 ничем не примечателен. Экран тоже простой – 5 дюймов, HD-разрешение (720х1280 точек), IPS-матрица. Зато даже несмотря на устаревший чипсет смартфон работает от одного заряда 3-4 дня. А вот заряжать разряженный аккумулятор придется часами – быстрой зарядки в бюджетнике нет.

Xiaomi Redmi 4x

Xiaomi Redmi 4x доступен в трех версиях – с 2/16 оперативной и встроенной памяти, 3/32и 4/64. Самая простая версия обойдется в 3500 гривен, топовая – в 6000. Дизайн смартфона уже приелся, зато металлический корпус и датчик отпечатков пальцев в этой ценовой категории – приятный бонус.

В смартфоне используется IPS-матрица, диагональ – 5 дюймов, экран щеголяет хорошим запасом яркости. Модели достался современный энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 435, а вот на памяти при покупке лучше не экономить и брать минимум с 3 ГБ ОЗУ, а лучше с 4 ГБ, чтобы был задел на будущее и смартфон не так быстро устаревал.

Аккумулятор емкостью 4100 мА-ч может спокойно протянуть трое суток при активном использовании. Но так как это бюджетное устройство, быструю зарядку оно не получило. Последнее очень неудобно, но зато выгодно в долгосрочной перспективе, так как быстрая зарядка плохо влияет на аккумулятор.

Также светлый образ Xiaomi Redmi 4x несколько омрачает Android 6.0, который уже вряд ли обновится до «семерки», и небольшой запас производительности. Владельцу этой модели придется ограничиться несложными казуальными играми, так как большее устройство не потянет.

Samsung Galaxy J7 (2017)

Один из бестселлеров прошлого года и самых интересных моделей в среднем сегменте. При емкости аккумулятора 3600 мА-ч он способен выдержать полный день работы при очень интенсивной нагрузке и два дня, а то и больше, при средней.

Энергоэффективный процессор и хорошая оптимизация ПО приводят к тому, что устройство практически не разряжается от фоновой работы приложений, а диагональ экрана 5,5 дюймов является одной из самых популярных сегодня. Несмотря на массивную батарею устройство получилось тонкое (8 мм), но весит оно целый 181 грамм, в чем «виноваты» не только аккумулятор, но и цельнометаллический корпус. Датчик отпечатков пальцев присутствует. Слабые стороны устройства – камера на среднем уровне (увы, характерная особенность недорогой линейки J, а также отсутствие быстрой зарядки. Цена вопроса – около 9000 грн.

Moto Z Play

Moto Z Play обойдется примерно в 11 000 грн, что значительно дороже «китайцев» с похожей начинкой. Внутри тот же Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ, снаружи – 5,5-дюймовый дисплей, Android 6.0 (но его обещают обновить аж до версии 8.0, поэтому мы позволили себе рекомендовать эту модель).

Аккумулятор тут не хвастается объмами (3510 мА-ч), но в модели установлена AMOLED-матрица, благодаря которой смартфон работает по два-три дня на одном заряде. Под нагрузкой не греется, тянет требовательные игрушки, хотя и чувствуется, что не флагман.

Задняя крышка корпуса стеклянная, торцы алюминиевые, в дизайне и материалах чувствуется порода. Есть дактилоскопический сканер и защита от брызг и пыли. Кроме того, Moto Z Play этого года совместим с Moto Mods. То есть за относительно вменяемые деньги можно апгрейднуть камеру, динамик, игровые возможности или аккумулятор до уровня «бог». Собственная камера у модели неплохая, у фронтальной даже есть вспышка.

Huawei Mate 10 Pro

Уже который год как такового прорыва в автономности флагманских смартфонов не происходит, да и выбирают их обычно не за батарею, а за любимый бренд. По нынешним меркам хорошим результатом является день работы под интенсивной нагрузкой (все потому, что у флагманов огромные дисплеи и тончайшие корпуса, куда просто не влезет большая батарея с запасом емкости на несколько дней), полтора-два – при средней. Но если к выбору флагмана вы подошли со стороны аккумулятора, то лучшим вариантом будет Huawei Mate Pro 10.

Впрочем, Galaxy S8 Plus успешно наступает ему на пятки, оба смартфона представляют собой лучший результат на рынке в топовом сегменте, но в синтетических тестах у Huawei результат лучше.

Mate 10 Pro получил аккумулятор емкостью 4000 мА-ч, который обслуживает «безрамочный» 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160х1080 точек. Начинка у смартфона самая флагманская – мощный энергоэффективный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и одна из лучших камер на рынке. А если и этого мало, производитель выпустил имиджевую версию Porshe Design, которая, правда, в Украине официально не продается.

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