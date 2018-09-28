Самые крутые изобретения и развитие интернета. 19 каналов о технологиях в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, которые могут быть полезны для маркетологов и людей, которые хотят лучше разбираться в рекламе.

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Funscience - Популярная наука, новости, гаджеты — Ежедневные подборки научно-популярных статей о космосе, гаджетах, технологиях и науке.

TechSparks — Всякое разное из мира техно и интернета: тут есть как полезные, так и просто забавные статьи. Некоторые из них на английском, но автор канала пишет приятные подводки, которые помогают понять суть даже тем, кто к изучению английского только приступил.

Технологии, медиа и общество — Канал киевского журналиста Андрея Бродецкого, в котором он рассуждает о влиянии тех или иных технологий на нашу жизнь, а также делится разными полезными и интересными ссылками.

addmeto — Канал держит вас в курсе всех техно-новостей. Новости со всего мира, также часто на английском, но подводки автора с краткими пересказами вполне понятны и ёмки.

Технологии будущего — Изобретения, которые появляются прямо сейчас. Гарантируем — таких зубных щеток, утюгов и дронов вы еще не видели!

Илон Маск | Elon Musk — Канал специально для почитателей Илона Маска. Все, что происходит с Tesla, SpaceX, The Boring Company появляется на этом канале.

Медтех — Медицина также получает технологические апгрейды. Современные технологии для медиков!

Геймер — Сергей Сурепин — автор множества статей об играх на разных порталах. Именно об игровой индустрии он и пишет на своем канале. Все последние новости, анонсы и релизы.

Euwen via unsplash

Zavtracast — Поток новостей об играх и технологиях. Здесь вы будете узнавать чуть ли не первыми о готовящихся релизах, а также гаджетах и кино. Гик-культура как она есть.

Компьютерное железо — Несмотря на название, на канале отбирают не только комплектующие для компьютеров, но и другие штуки - виниловые проигрыватели, приставки и даже приложения для iPhone. Но акцент, все-таки, делается на компьютерах.

WrongTech — Не всегда технологии идут на пользу человечеству. Здесь собраны примеры, когда их внедрение идет не так из-за культурных или социальных особенностей людей.

Office Killer — Идеальный канал для работников офиса. Множество лайфхаков для Power Point, Outlook, Microsoft Word и других программ, с которыми так или иначе сталкиваешься, попадая в офис (на самом деле не только в офисе). Каждый совет сопровождается роликом, так что не бойтесь чего-то не понять.

любим интернет каждый день — Здесь следят за основными событиями в ходе развития интернета — изучают, рассказывают и объясняют.

Geeks — Канал с цепляющим слоганом: “От гиков гикам!”. Авторы находят самое интересное в мире интернета (статьи, новинки, обновления), делятся этим и объясняют, почему это хорошо или плохо.

Темная Сторона Интернета — Канал, который рассказывает о не самых распространенных темах — шифрования, взломы, отслеживания, даркнет и защита своих данных.

Luca Bravo via unsplash

TechSparks — Большой канал Андрея Себранта, бывшего физика. Работает примерно также как предыдущий канал, правда, концентрируется на вопросах искусственного интеллекта и нейросетей.

Не баг, а фича — Здесь подсказывают, как правильно пользоваться теми или иными функциями гаджетов (в основном смартфонов), причем бывают и такие, о которых так просто и не догадаешься. Актуальные новости, плюсы и минусы вышедшей прошивки Android, чем хорош TOR-браузер — здесь вы найдете ответы на все эти вопросы.

GitHub repos — GitHub — это один из самых популярных сервисов для хостинга IT-проектов. Благодаря этому каналу вы будете в курсе всех разработок и стартапов в этой сфере.

Автотелеграм — Самый большой автомобильный канал. Автор обозревает новинки автомобильного мира, проводит тест-драйвы и рассказывает о технологических новинках.

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