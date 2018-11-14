14 ноября 2018, среда

С дырой в экране. Стали известны первые подробности о грядущем Samsung Galaxy S10

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Samsung готовит

Samsung готовит "дырявый" смартфон

Новый флагманский смартфон Samsung может получить экран с отверстием для фронтальной камеры.

Такими данными поделился в своем блоге известный дизайнер Эван Бласс, пишет Mashable

Если это правда, это будет первый флагманский телефон Samsung, который получит вырез на дисплее. Большинство производителей смартфонов используют какой-либо вырез поверх дисплеев своих телефонов, и в последнее время тенденция заключалась в том, чтобы сделать надрез меньшим. Но вот вырез в форме дырки посреди экрана еще никто не использовал.

"Неясно, как это будет сочетаться с программным обеспечением, особенно при просмотре полноэкранного контента, такого как видео или игры", - отмечают журналисты Mashable.

Эван Бласс также утверждает, что S10 будет иметь ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который будет поставляться Qualcomm и станет эксклюзивным решением для смартфонов Samsung до второй половины следующего года. Также новинка получит три камеры сзади и новый пользовательский интерфейс компании поверх Android Pie.

В то же время, инсайдер под псевдонимом Ben Geskin сообщил, что версия смартфона Galaxy S10 получит процессор Snapdragon 845 или Snapdragon 8150, 4/6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64/128 ГБ в разных модификациях.

Ожидается, что Samsung продемонстрирует Galaxy S10 в конце февраля, вероятно, на Mobile World Congress в Барселоне, который стартует 25 февраля 2019 года. Samsung Galaxy S10 должны выпустить в пяти цветах корпуса.

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