Samsung выпустит два смартфона со сканером отпечатков пальцев в дисплее

Модели Galaxy P30 и Galaxy P30 + могут стать первыми телефонами Samsung со встроенным сканером отпечатков.

Они должны быть представлены еще до анонса юбилейного Samsung Galaxy S10, пишет PhoneArena.

Таким образом, флагманский Samsung Galaxy S10 получит новую технологию не первым, хотя и одним из первых. Кроме того, Galaxy S10 все еще может выйти на рынок с более дорогим и точным ультразвуковым считывателем отпечатков пальцев.

Galaxy P30 и P30+ получат средний ценник, выйдут до конца 2018 года и сначала будут продаваться только на территории Китая, чтобы составить конкуренцию местным производителям с похожими аппаратами.

По данным источников в Китае, Galaxy P30 получила модельный номер SM-G6200. У нее будет LCD-экран и подэкранный дактилоскопический датчик.

Сейчас смартфоны Samsung подразделяются на четыре основные линейки: Galaxy S и Note-Series, Galaxy A-Series и Galaxy J-Series. S и Note - это флагманские модели, серия А — премиальные устройства среднего сегмента, а серия J объединяет относительно недорогие модели.

Ранее НВ сообщало, что Samsung Electronics представила официально свой первый смартфон с тройной основной камерой - модель Galaxy A7 (2018). Система из трех объективов, включает в себя основной сенсор на 24 Мп с диафрагмой f/1.7, вспомогательный широкоугольный датчик на 8 Мп со светосилой f/2.4 и третьим стал модуль на 5 Мп с апертурой f/2.2, отвечающий за анализ глубины сцены. Таким образом, новые для Samsung камеры появились впервые в среднем ценовом сегменте, а не во флагманской линейке.