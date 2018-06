Samsung впервые готовит смартфон на чистом Android

Компания Samsung тестирует в нескольких странах смартфон с чистой версией Android Oreo без собственной оболочки и других надстроек.

Гаджеты с модельными номерами SM-J260F, SM-J260M и SM-J260G появились в базе данных бенчмарка Geekbench, пишет GizChina.

Точно известно, что модель SM-J260G под управлением Android Oreo (Go Edition) тестируется в Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме. Также эту модель уже протестировали в сервисе Geekbench.

Устройство построено на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1,43 ГГц. Судя по всему, это - процессор Exynos 7570. Этот чип используется в моделях Galaxy J5 Prime, Galaxy Xcover 4, Galaxy J3 (2017). Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ.

Речь, скорее всего, идет не о сертификационных испытаниях, а о внутреннем тестировании Samsung. "Мы еще не видели изображения устройства, но, поскольку устройство тестируется на глобальных рынках, мы считаем, что оно должно скоро появиться", - отмечают журналисты GizChina.

Разработчики Google представили облегченную версию своей операционной системы - Android Oreo (Go edition) в декабре 2017 года. Оболочка предназначена для недорогих смартфонов с 1 ГБ или даже 512 МБ оперативной памяти. В состав Android Oreo (Go edition) входят Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go, а также специальная версия Google Play Store, которая позволяет выбрать приложения, наиболее подходящие для использования в конкретном смартфоне.