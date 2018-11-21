Ставка ценою в жизнь. Каким будет флагманский смартфон Samsung Galaxy S10

В сети появилась информация, что Samsung S10 получит 6 камер и поддержку 5G. Модель должна стать настоящим бестселлером в начале следующего года, чтобы вывести Samsung из кризиса в продажах смартфонов.

Как уже писало НВ, глава мобильного подразделения Samsung ДиДжей Кох заявил, что компания ухудшила позиции на мировом рынке смартфонов. Издание The Korea Times полагает, что менеджера даже могут устранить с его поста за плохие показатели продаж.

По сообщениям, Кох написал своим подчиненным, что он "сожалеет о текущем состоянии бизнеса смартфонов Samsung и прилагает все усилия, чтобы преодолеть кризис с предстоящими Galaxy 10 и складными телефонами". При этом он упомянул именно Galaxy 10, а не S10.

Буквально в это же время, журнал The Wall Street Journal (WSJ) опубликовал отчет о новых смартфонах линейки S10, которые готовят к 10-летнему юбилею Samsung и которые должны спасти всю компанию и ДиДжей Коха в частности.

Кто эти герои?

По данным источников WSJ, южнокорейский производитель готовит четыре новых телефона.

Три основных варианта S10, в зависимости от комплектации, будут иметь диагональ экрана от 5,8 дюйма до 6,4 дюйма и от трех до пяти фронтальных и задних камер.

Дизайн устройств пока неизвестен, но все три смартфона должны получить функцию беспроводной зарядки других гаджетов. Возможно также наличие небольшого круглого выреза для камеры, а-ля усовершенствованной “моноброви”, которую представители Samsung показали ранее на конференции разработчиков.

А где же флагман?

Для четвертого, флагманского смартфона серии придумали даже отдельное кодовое название - Beyond X (немного похоже на идею Apple, не правда ли?). Кроме названия, топовая версия получит и самый большой дисплей в истории Samsung. Если действующий рекордсмен Note 9 имеет 6,4 дюйма, то “икс” собираются наградить аж 6,7 дюймами (более 17 см!).

Хайпануть решили и на камерах: в Samsung посчитали, что только эта модель из линейки должна иметь 6 линз, - две спереди и четыре сзади. В издании Ars Technica предположили, что технологию позаимствуют у недавно выпущенного смартфона Samsung A9.

Если так, то основной модуль Beyond X должен вмещать широкоугольный объектив, телефото камеру с оптическим зумом, основную камеру и динамический объектив.

К тому же, флагман должен поддерживать и новый стандарт сети 5G. Правда, эта версия должна быть доступна только для США и для Южной Кореи, где ожидается полный запуск нового покрытия.

Когда покажут и с кем будут бороться?

Все смартфоны компания должна показать в феврале 2019-го. Кроме этого, от Samsung ждут и полноценную презентацию гнущегося смартфона-планшета, прототип которого они продемонстрировали пару недель назад.

Как ни странно, но главными конкурентами Samsung теперь являются не только Apple. Производители из Купертино также не смогли сильно удивить публику последним модельным рядом iPhone и даже решили сократить производство моделей XS, XS Max и XR.

Теперь, как Samsung так и Apple предстоит борьба с растущими китайскими гигантами вроде Huawei и Xiaomi. Так, около месяца назад, Huawei представил свои новые флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro, которые уже находятся на одном уровне с топовыми iPhone и Samsung, а в некоторых аспектах и опережает именитых конкурентов. Причем, все это за гораздо меньшие деньги.

Точные цифры продаж Huawei пока неизвестны, но летом представители компании заявляли, что они нацелены выпустить не менее 200 млн смартфонов и обогнать Apple к концу 2018-го.

“Ранее Huawei достигал отметки в 100 млн поставок 22 декабря 2015-го, 14 октября 2016-го и 12 сентября 2017-го. Поскольку в этом году такой цели достигли всего за шесть месяцев, теперь мы нацелены на поставку 200 миллионов единиц к концу 2018-го” – сказал руководитель мобильного сегмента корпорации Ричард Йу Чэндун.