Samsung расскажет о своем смартфоне с гибким экраном в ближайшие дни

На конференции разработчиков в Сан-Франциско, которая начнется 7 ноября, Samsung расскажет о некоторых функциях нового гаджета.

На мероприятии Samsung Developers Conference, компания продемонстрирует по крайней мере ПО для нового смартфона, пишет Engadget.

В своем выступлении после доклада о квартальных доходах компании исполнительный директор Samsung Ли Хонг Тай объяснил, что он продемонстрирует некоторые функции пользовательского интерфейса, чтобы показать, как он улучшает многозадачность.

Источники уверяют, что мы можем увидеть некоторые "подробные изображения" устройства, даже если само оборудование не покажут. Складной смартфон должен объединить в себе возможности планшета и смартфона, то есть он получит большой экран, при этом его можно будет складывать.

Ожидается, что новый гаджет будет оснащен двумя дисплеями – внутренним и внешним. Первый имеет диагональ 7,29 дюйма дюйма, а второй – 4,58 дюйма. Максимальный объем производства, по слухам, не превысит 100 тысяч штук в месяц, из-за желания протестировать рынок.

Интересно, что в официальном Twitter компании появился логотип, который намекает на гибкое устройство. Дизайнеры изобразили надпись Samsung так, как будто перед нами — складной смартфон.

Ранее НВ сообщало, что Samsung готовит к выходу роскошный телефон-раскладушку. В этом году на смену модели W2018 должна прийти W2019. Премьера новинки пройдет 9 ноября в Уси, китайском городе недалеко от Шанхая. По предварительным данным, смартфон Samsung W2019 будет оснащен двумя 4,2-дюймовыми Super AMOLED-экранами с разрешением Full HD каждый, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГЦ.