Samsung представит свой складной смартфон в следующем месяце - СМИ

Компания Samsung довольно давно работает над складным смартфоном, и кажется, что устройство находится в шаге от публичного дебюта.

Согласно последнему отчету корейских источников, Samsung представит свой смартфон в ноябре 2018 года, пишет GizmoChina.

По данным источников, корпорация на своей ноябрьской выставке Samsung Developer Conference расскажет о первом в мире гибком смартфоне. Конференция пройдет в Сан-Франциско 7–8 ноября. При этом там, скорее всего, публике не покажут готовое устройство.

Считается, что складной смартфон Samsung будет оснащен 7-дюймовым OLED-дисплеем, который можно сложить пополам. Размер экрана в сложенном состоянии составит 4,5 дюйма. Таким образом, новинка должна заменить смартфон и планшет.

Ранее Ди-Джей Кох, президент подразделения IT & Mobile Communications компании Samsung, подтвердил свою позицию о том, что Samsung постарается стать первой в мире компанией, которая представила складной смартфон.

Что касается официального запуска телефона, есть вероятность, что компания может запустить телефон, который, по слухам, получит имя Galaxy F или станет частью серии Galaxy F, на выставке Consumer Electronics Show 2019 в Лас-Вегасе в январе следующего года.

Другие производители смартфонов, такие как Huawei и ZTE, также наращивают свои усилия по созданию складного смартфона. Lenovo, еще одна китайская компания, также работает над складным смартфоном, который недавно просочился в видео.

Ранее НВ сообщало, что китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A6s c 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон получит стеклянный корпус, а также двойную основную камеру с поддержкой 2-кратного оптического зума. Также мобильному устройству приписывают 18:9 экран Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+).