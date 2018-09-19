Samsung представила два смартфона серии Galaxy J

Так будет выглядеть новый смартфон

Компания Samsung представила два новых смартфона под названием Galaxy J4+ и J6+.

Несмотря на различные цифровые индексы, гаджеты мало отличаются и им больше подошли бы имена J4 + и J4 ++, пишет GSMArena.

Оба телефона получили 6-дюймовые экраны с разрешением 720 x 1,480 пикселей, и оба они оснащены четырехъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц, возможно, Exynos 7570. Обе батареи имеют 3,300 мАч и оба гаджета работают под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Два телефона различаются по объемам оперативной и встроенной памяти - Galaxy J6 + поставляется с 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ памяти. Galaxy J4 + имеет 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ памяти.

Смартфон Galaxy J6+ получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, двойную основную камеру 13+5 Мп и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Galaxy J4+ не имеет сканера отпечатков пальцев, основная камера у него одинарная на 13 Мп, а фронтальная — на 5 Мп.

Большинство остальных спецификаций идентичны, включая размеры и вес. Модули связи также одинаковы, начиная с LTE Cat. 4, до 2,4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 4.2, позиционирование (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou) и дополнительный NFC, который, правда, зависит от региона.

Ранее НВ сообщало, что компания Samsung может полностью отказаться от смартфонов серии Galaxy J и расширить линейку Galaxy A. Ликвидация линейки бюджетных телефонов Galaxy J является частью крупных перемен в Samsung.