Samsung планирует разместить селфи-камеру под экраном смартфона

Samsung предложила делать отверстия для камеры и датчиков прямо в экране смартфона

Компания Samsung запатентовала встроенные в экран камеру и сканер отпечатков пальцев

Вместо выреза, как на iPhone X, Samsung предполагает использовать для фронтальной камеры небольшие отверстия в экране, пишет Phonearena.

Представители Samsung подали во Всемирную организацию интеллектуальной собственности заявку на экран со встроенным дактилоскопическим датчиком и камерой. Эти датчики, по представлению инженеров компании должны прятаться под лицевой поверхностью экрана.

По изображениям из патентной заявки видно, что селфи-камера будет расположена в традиционном месте — вверху лицевой панели. Тем не менее, в теории разработка Samsung позволит разместить фронтальную камеру по самому центру телефона.

Журналисты добавляют, что реализация размещения камеры и сканера отпечатка в патенте Samsung технически может быть сложнее, чем кажется, ведь инженерам придется пожертвовать частью пикселей на экране.

Поэтому, в том же патенте описывается и альтернативный вариант смартфона - с небольшим вырезом для камеры и датчиков, примерно как в Essential Phone.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания Vivo привезла на выставку CES 2018 первый в мире гаджет с датчиком Clear ID от Synaptics, который встроен в экран. Этот смартфон, который, судя по всему, получит название Vivo V20, уже готов к массовому производству.