Samsung начала работу над моделью Galaxy S10

Компания Samsung начала работать со своими партнерами над моделью флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Гаджет уже получил кодовое имя Beyond, сообщает MSPoweruser со ссылкой на корейские источники.

Местные СМИ сообщают, что устройство получит все более популярный встроенный в экран считыватель отпечатков пальцев (также называемый Fingerprint On Display), как это уже было сделано Huawei, Oppo и другими китайскими компаниями.

Датчик может быть оптическим (от Synaptics или Ezestek) или ультразвуковым от Qualcomm. Samsung также рассматривает еще один трехмерный датчик, подобный тому, что находится на iPhone X, но, по сообщениям, эта технология еще недостаточно развита и, вероятно, не появится на рынке вовремя для выхода Samsung Galaxy S10 в начале следующего года.

"В отличие от датчиков Fingerprint On Display, партнеры в создании модулей 3D-зондирования еще не начали массовое производство", - сказал источник в электронной промышленности.

Корейские СМИ пишут, что цена Samsung Galaxy S10 окажется приблизительно на $50 выше, чем у нынешней модели.

Ранее НВ сообщало, что смартфон Samsung Galaxy A6 Plus показали на качественных рендерах в официальном защитном чехле. Новинку представят в ближайшие месяцы вместе со смартфоном Galaxy A6.