Samsung может показать складной смартфон уже в январе - СМИ

Гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года.

Презентация гибкой новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10, пишет The Next Web.

Samsung обычно показывает свои телефоны Galaxy S во время Mobile World Congress в конце февраля - начале марта. Имело смысл предположить, что на этой выставке Samsung также продемонстрирует Galaxy X. Но инсайдеры уверяют, что телефон будет показан уже на конференции Consumer Electronics Show в середине января.

В то время, как Mobile World Congress, как правило, фокусируется на основной индустрии создания смартфонов, CES часто была местом проведения демонстрации новых технологий, включая гибкие экраны.

Спецификации смартфона Galaxy X пока остаются тайной. По слухам, модель будет состоять из двух связанных друг с другом 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать цельный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.

Интересно, что специалисты аккумуляторного подразделения южнокорейского гиганта Samsung SDI уже разработали прототипы гибких аккумуляторов для будущих сгибаемых смартфонов компании. Более того, массовый выпуск этих аккумуляторов производитель планирует наладить уже в 2018 году. Также корейское издание ETNews сообщало о скором начале серийного выпуска гибких панелей OLED.

По слухам, Galaxy X обойдется почти в $2000 и не будет массовым продуктом. Тем не менее, модель называют новым путем в развитии индустрии.

Осенью 2017 года НВ сообщало, что компания Samsung подала заявку в Национальное агентство радиоисследований Кореи на сертификацию первого сгибаемого смартфона. Устройство предназначено для домашнего рынка, оно уже сертифицировано для Wi-Fi и Bluetooth.