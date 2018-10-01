Samsung готовит новый смартфон в линейке Galaxy A

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A6s c 6 ГБ оперативной памяти.

Под этим именем свет увидит гаджет Samsung Galaxy P30, поскольку Samsung, судя по всему, отказалась от линейки P, пишет PhoneArena.

Смартфон Samsung Galaxy A6s получит стеклянный корпус, а также двойную основную камеру с поддержкой 2-кратного оптического зума. Также мобильному устройству приписывают 18:9 экран Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+).

Среди характеристик Samsung Galaxy A6s перечислены 6 ГБ оперативной памяти, 64 и 128 ГБ встроенной памяти, а также неназванный процессор с тактовой частотой до 2,2 ГГц, которым может оказаться Snapdragon 660 или 710. Это важное обновление по сравнению с Snapdragon 450 внутри модели A6 +.

В основной сдвоенной камере установлены датчики изображения разрешением 12 и 2 Мп. Фронтальная камера получила 5-мегапиксельный датчик изображения. Гаджет получит разъемы USB Type-C и 3,5 мм для наушников.

Дактилоскопический датчик расположен на задней панели, емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Габариты корпуса равны 156,14 х 76,4 х 8,39 мм. Смартфон из коробки будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Добавим, что анонс смартфона ожидается 11 октября. На старте продаж новинка будет продаваться на территории Китая, Южной Кореи, а также ряда других азиатских стран.