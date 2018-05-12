Схватка двух якодзун. Samsung Galaxy S9+ против Huawei P20 Pro

Samsung Galaxy S9+ и Huawei P20 Pro на данный момент два самых интересных Android-флагмана. НВ имело возможность попользоваться обоими, чтобы сделать свой вывод относительно того, какое устройство интереснее. Если не можете определиться с выбором, этот материал для вас.

Камера

Камера была главной интригой после анонса устройств. Huawei и Samsung во время презентации сделали особый акцент на ночной съемке. С точки зрения железа P20 Pro больше впечатляет, камера позволяет делать более детализированные снимки, а также поддерживает рекордный для смартфонов трехкратный оптический зум.

На практике смартфоны снимают совершенно по-разному. Мы уже отдельно останавливались на фотографических возможностях моделей, но если вы не хотите читать еще одну статью, то вкратце напомним особенности каждой.

Samsung имеет больший опыт в работе над камерой, в Huawei нашли свою фишку – ночную съемку – и сделали все, чтобы обойти конкурента в таком режиме съемки. Ночью камере P20 Pro действительно нет равных. Нет, Galaxy S9+ хорош, очень хорош даже по ночам, да и снимает быстрее, но разница разительная. Также перевес на стороне Huawei остается, когда речь заходит о селфи.

В режиме Super Slow-Mo возможности камер сравнимы. Но если брать в целом, в том числе съемку во всяких каверзных условиях, как то против солнца, в сумерках, в других условиях со сложным светом, то Samsung тут сильно вырывается вперед. Huawei еще предстоит доработать эти алгоритмы.

Кроме того, в размытии фона также сильнее Galaxy S9+. У него результат получается более естественным. Несмотря на отдельный модуль камеры для этих целей, флагман Huawei все равно может отрезать кусок объекта или фона и размыть, такие баги не редки.

Samsung имеет больший опыт в работе над камерой, в Huawei нашли свою фишку – ночную съемку

Слово «несмотря» упомянула не зря. Да, у Galaxy S9+ также есть вторая камера, которая позволяет делать снимки с размытым фоном, но дело в том, что Samsung научились работать с этим эффектом задолго до того, как компания стала использовать двойные камеры. Более того, у меня есть ощущение, что второй модуль во флагманах этого производителя – это дань моде и маркетингу, компания прекрасно обходилась и без него и размытый фон получался хорошо.

Последний момент, который важно обсудить в контексте камеры – это интерфейс. По ощущениям, Huawei больше ориентируется на пользователей, у которых есть опыт в фотосъемке, в приложении камеры есть отличный «Профессиональный» режим. Samsung идет по пути Apple, интерфейс визуально хорош для тех, кто предпочитает снимать, доверясь автоматике.

Дисплей

Тут есть однозначный фаворит – это Samsung Galaxy S9+. Я не буду погружаться в нюансы цветопередачи. Насколько я понимаю, во флагмане Samsung более актуальное поколение матрицы, которое дает более естественные цвета. Но скорее всего все эти тонкости и нюансы заметит только тот, кто постоянно меняет смартфоны и видит разницу.

Другое дело, что под солнцем дисплей Galaxy S9+ остается более читаемым. А вот P20 Pro тускнеет.

Да, и у Samsung нет неприспособленного под Android выреза на экране. Из-за этого выреза некоторые приложения неудобно использовать. В Messenger отъедается кусок полезной площади, где Facebook размещает нужную информацию. Если включить в настройках черную полоску, которая затемняет части экрана по краям от выреза, то отъедается еще больший кусок. Но в целом тут количество неудобств зависит от того, какими приложениями вы пользуетесь. Например, софт от Google уже адаптирован. В следующей версии ОС (а она через какое-то время будет доступна на текущих флагманах) и вовсе должна появиться поддержка нетрадиционных форм дисплеев.

Распознавание лица

В этом больше преуспел Huawei. Даже в темных очках распознает. Но в целом, оба флагмана уступают iPhone, и не только в скорости, но и в совместимости со сторонними приложениями.

Автономность

Примерно ничья. Смартфоны надо заряжать каждый день. Но благодаря тому, что в обеих моделях используется энергоэффективный процессор, устройства неплохо живут на последних процентах аккумулятора.

Дизайн и корпус

В целом, наша симпатия на стороне Samsung, но к обеим моделям есть небольшие претензии и большие восторги. С другой стороны – оба все равно очень достойны.

По идее, оба устройства сделаны из одинаково прочного стекла, но почему-то шаловливые ручки редакции смогли поцарапать Huawei P20 Pro, а Galaxy S9+ уехал без царапинки.

Samsung мужественно держит оборону и не убирает с корпуса устройства аудиовыход. У флагмана Huawei этого органа уже нет.

Что касается цветовых решений, то тут исключительно вопрос вкуса. Кому-то понравятся более спокойные и умеренные цвета Galaxy S9+, кто-то предпочтет дерзкий вариант с градиентом или яркий синий P20 Pro. Huawei получился чуть более скользкий, но по сути, оба могут ускользнуть.

Во флагмане Samsung используется изогнутый дисплей. И что-то мне подсказывает, что если разбить устройство, то ремон обойдется дороже.

Galaxy S9+ крупнее и тяжелее, в руке ощущается солиднее. С другой стороны, P20 Pro легче, компактнее, лучше помещается в ладонь, кому-то это может показаться более важным.

Наконец, Samsung с недавних пор размещает датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне корпуса. Huawei переместила его во флагмане на лицевую сторону. Честно говоря, первый вариант удобнее. Но если вы начнете вовсю использовать распознавание лица, то найдете для себя сценарии, когда смартфон удобнее разблокировать определенным способом.

Что мне не понравилось во флагмане Samsung, так это кнопка вызова Bixby. Я так не оценила пользу от этого помощника, а компания уж очень стремится его навязать (в пику Google, видимо, потому что интерфейс Bixby и интерфейс Ассистента, который мы увидим после обновления, очень уж похожи).

Железо

Если говорить о той части, из-за которой вечно гики готовы спорить до хрипоты, то по большому счету оба флагмана хороши, это самые производительные смартфоны на рынке (пусть даже в синтетических тестах их уже могли сто раз обойти). При этом Huawei в своей модели использует железо от осеннего флагмана – Mate 10 Pro – процессор HiSilicon Kirin 970. Да и Bluetooth тут версии 4.2. С точки зрения репутации флагмана – это не лучшее, что можно было сделать. Но на деле что тот, что тот смартфон настолько мощны, что чтобы найти для них непосильную задачу, нужно неплохо постараться.

Интерфейс

Возможности интерфейса у смартфонов сравнимы. Тут стоит выбирать по тому, что лично вам милее, не буду навязывать свое мнение. По моим ощущениям, интерфейс у Huawei работает более плавно. Речь о незначительной разнице, она заметна, если пользоваться моделями одновременно.

ИИ (хотя в данном случае это скорее алгоритмы машинного обучения) пока не стал конкурентным преимуществом на рынке ни для кого. Судя по последнему анонсу Google, в Android P может все измениться. И тут уж зависит от того, какой из флагманов быстрее получит обновление.

У Samsung есть интересные возможности в камере (для ориентирования на местности - огонь, это я как бывалый путешественник с топографическим кретинизмом говорю), завязанные на помощнике Bixby. Интересно, насколько востребованными они окажутся в жизни реальных пользователей?

Компания Huawei достигла такого уровня, когда только ее смартфон можно назвать единственной серьезной альтернативой флагману Samsung в сегменте Android

Huawei работает из коробки под управлением Android 8.1, в то время как флагман Samsung вышел на «восьмерке». Для Samsung вопрос обновления – это считанные дни, и, возможно, компания была права, что не поспешила с новой версией ОС. В P20 Pro мы обнаружили некоторые баги, о которых пойдет речь в более подробном обзоре.

Каждый производитель разработал собственное приложение для мониторинга спортивных достижений и здоровья (помним, что речь идет не о профессиональном спортивном или медицинском софте, поэтому сильно на этот пункт внимания не обращаем. Так вот, Samsung Health на голову круче Huawei Health. Что интересно, в приложении Huawei даже нельзя добавлять данные из всех смарт-браслетов производителя, только более-менее старшие модели. Samsung Health стало очень продвинутым и удобным приложением, данные в котором зашифрованы при помощи сервиса Knox.

Вердикт НВ

При ближайшем рассмотрении Samsung Galaxy S9+ оказался более «флагманским» флагманом. Сказывается многолетний опыт компании на этом поприще. С другой стороны, компания Huawei достигла такого момента, когда только ее смартфон можно назвать единственной серьезной альтернативой флагману Samsung в сегменте Android. По субъективным впечатлениям, ее устройства уже сильные и интересные, и до идеально вылизанных им осталось совсем недалеко. Примерно так было во времена, когда Nokia еще была сильна, а Samsung наступал ей на пятки. Чем закончилась история, вы наверняка помните (спойлер – Samsung стал лидером рынка благодаря упорству и кропотливой работе). Поэтому я с любопытством жду следующее поколение флагманов. Увидим ли мы ничью?