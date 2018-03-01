Samsung Galaxy S9+ признали лучшим смартфоном для фотосъемки

Эксперты профильного сайта DxOMark присвоили фотокамере флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+ рекордный рейтинг.

Новый флагман Samsung опередил Pixel 2 и iPhone X, сообщает Pocket Now.

Хотя продажи смартфона еще не начались, фотоэксперты DxOMark уже успели проверить большую версию гаджета с помощью серии комплексных тестов, включая 1500 снимков и более 2 часов видеороликов как в контролируемых лабораторных условиях, так и в естественных внутренних и наружных сценах.

Общий результат смартфона составил 99 баллов. За качество фото он получил рекордные 104 балла, за качество видеороликов смартфону дали 91 балл. Второе место в рейтинге DxOMark занимает Google Pixel 2 с результатом 98 баллов (99 и 96 баллов за фото и видео). Таким образом, новинка от Samsung все же немного уступает Pixel 2 в качестве съемки видео.

Но вот при фотосъемке эксперты отметили низкий уровень шума во всех условиях, высокий уровень детализации при фотографировании в помещении, очень быструю и точную автофокусировку, а также правильную цветопередачу и хорошее разрешение кадров. Камера гаджета позволяет "создавать самые яркие снимки в мире в условиях тусклого света, а также самые резкие, самые подробные фотографии в солнечных условиях".

Самым слабым местом камеры Samsung Galaxy S9+ назвали качество размытия фона при портретных снимках. Тем не менее, оно все равно лучше, чем у конкурентов. Кроме того, экспозиция "изредка" бывает нестабильна.

Отметим, флагманский Galaxy S9+ получил двойную камеру с модулями 12+12 Мп, а также изменяемую диафрагму в промежутке от f/2,4 до f/1,5. Samsung Galaxy S9+ может снимать видео в разрешении 4K (3840x2160) при 60 кадрах в секунду.

Ранее НВ сообщало, что новый флагман от Samsung, модель Galaxy S9, проигрывает в контрольных тестах для оценки производительности и скорости. Устройство отстает от прошлогодних iPhone X и iPhone 8. При этом журналисты протестировали образцы, которые были представлены 25 февраля на выставке MWC.