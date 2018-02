Еще разок убьем айфон. Сравнение Samsung Galaxy S9 с конкурентами

В этом году компания Samsung нарушила свою традицию и представила флагманские смартфоны Galaxy S9/S9+ раньше конкурентов. Поэтому сравнивать возможности новых моделей придется как с тем, что уже есть на рынке, так и с устройствами, которые уже ожидаются.

Apple iPhone

В этом году на осенней презентации Apple, по слухам, покажет сразу три устройства, среди них два старших будут прямыми конкурентами Galaxy S9/S9+. Но пока что о прямой конкуренции можно говорить только с одной моделью – iPhone X.

В прямом сравнении Galaxy S9+ имеет ряд преимуществ над iPhone X. Мы пока не можем сравнивать камеры, хотя это одно из ключевых полей битвы конкурентов.

О планах Samsung добавить режим Super Slow-Mo было известно давно. В компании постарались переплюнуть конкурентов. Режим Slow-Mo в Samsung Galaxy S9/S9+ в четыре раза более Slow-Mo, чем в iPhone X - 960 fps в секунду. Интересно, многие ли среди наших читателей пользуются режимом замедленной съемки видео?

Samsung представил фактически первый Android-смартфон с поддержкой дополненной реальности. В технологическом плане возможности топового Galaxy и iPhone уравнялись в контексте AR, хотя на практике устройству от Samsung еще предстоит дождаться интересных приложений, в то время как под iOS ряд крупных компаний (IKEA, издания BBC и The New York Times) уже выпустили контент с поддержкой AR.

Да, Bixby научился переводить вывески в режиме реального времени (кстати, что там с поддержкой языков?) и находить товары, которые видит камера в магазинах (в США, Канаде, Китае и Корее). А еще cмартфон научился считать калории без участия пользователя: камера идентифицирует, что за еда на тарелке, и отправляет данные в Samsung Health (и вот это уже кое-что интересное). Но надо больше, поэтому нам пока остается только наблюдать, как платформы будут обрастать полезными AR-функциями. Поэтому тут 1:1.

Зато банальная математика показывает, что при сопоставимой цене на стороне Galaxy S9+ наличие аудиоразъема, экран без вырезов, быстрая (в отличие от не быстрой в iPhone X) беспроводная зарядка, два стереодинамика, больший экран с режимом Always On (не факт, что Apple наконец сделает что-то подобное), больший объем памяти вкупе со слотом для microSD, есть дуалсим-версия, датчик отпечатков пальцев (Samsung оставляет своим пользователям право выбора предпочтительного способа авторизации). А также больше ОЗУ, но это уже скорее потребности системы, чем реальная фора.

Кроме того, для нашей страны актуально, что на Samsung будет работать бесконтактная оплата при помощи NFC, а вот Apple свой сервис Apple Pay еще не вывела. Не исключено, что он появится в Украине в течение года, так как технологические гиганты обычно ходят по новым рынкам стайками. Но пока преимущество не на стороне компании из Купертино.

У Galaxy S9 и Galaxy S9+ есть компаньоны в виде шлема виртуальной реальности Gear VR для развлечений и DEX – для работы, то есть чтобы превратить смартфон в компьютер. У Apple такого пока нет.

Чем тогда может похвастаться Apple? Если говорить на языке характеристик, то ничем. Но у компании есть Apple Watch, которые не работают с экосистемой конкурентов, при этом остаются одним из самых интересных решений в своем сегменте, а также экосистема, до гармоничности которой Android-устройствам пока далеко. По крайней мере, так считают многие пользователи.

Что касается Galaxy S9, то ему в пору конкурировать с 8 Plus. Тут на его стороне и аудиовыход, и система распознавания лиц, и анимированные эмодзи, если для кого-то это важно, более свежий дизайн и «бесконечный» дисплей лучшего качества с функцией Always On. В пользу Apple говорит двойная камера.

Huawei Mate 10

Говорим Mate 10, подразумеваем целых четыре устройства в линейке – обычный, Lite, Pro, Porsche Design. Прямая конкуренция есть между Galaxy S9 и Mate 10, а также Galaxy S9+ и Mate 10 Pro. Кроме того, Samsung нечего ответить на роскошную (то есть Porsche) версию устройства, которая снискала популярность у некоторой аудитории. Однако компания может в течение года выпустить лимитированные линейки флагмана, посвященные определенной тематике, которые хоть и не Porsche, но могут быть интересны для поклонников этой тематики. Например, ранее Samsung представляла Galaxy S7 Edge Injustice edition. Хотя идеологически это не сильно перекликается с идеей luxury-версии смартфона.

Зато если говорить о требовательных бизнес-пользователях, то Samsung напоминает, что они смогут защитить свои данные с помощью KNOX. Dex превратит смартфон в компьютер. Да, и фора с поддержкой дополненной реальности пока у Samsung.

Так как линейка Mate 10 была анонсирован раньше, она уступает новоявленному конкуренту в некоторых мелочах – скорость загрузки данных, версия Bluetooth, в то же время выигрывает по цене. Пока непонятно, будет ли существенная польза от интеллектуального помощника Bixby и стоит ли сравнивать это направление. Из отличий на уровне линейки – наличие системы распознавания лиц, аналогичной FaceID у Apple. В Huawei такого пока нет. В отличие от Samsung, Huawei никогда не ругали за стремление оставить свой логотип на лицевой панели. Видимо, не ругали зря, он там есть.

Характеристики Galaxy S9 и Mate 10 списаны практически под копирку. Есть символическое отличие в диагонали дисплея и существенное – в технологии и в емкости аккумулятора. На практике последнее может быть нивелировано оптимизацией ПО, но Mate 10 возглавляет топ самых автономных флагманских Android-смартфонов с AMOLED-дисплеем, поэтому не исключено, что на практике он немного превзойдет Galaxy S9, ну или как минимум не уступит.

Второй потенциально отличающийся момент – это камера. Оба производителя сильны в этом сегменте, но Samsung в эту модель поставил одинарный модуль, как минимум количественно камера Galaxy S9 уступает, как будет на практике, особенно с ночной съемкой – пока непонятно.

Также по характеристикам у линейки Galaxy S9 есть защита от пыли и влаги IP68, в то время как у Mate 10 – IP53, для тех, кто любит ронять смартфоны в бассейн, это может оказаться существенным преимуществом.

Разницы между S9+ и Mate 10 Pro и того меньше. У старшей модели Huawei появилась более серьезная защита от пыли и влаги и OLED-дисплей, а у Samsung – сдвоенная камера, которая сильна в ночной съемке, портнертных снимках, да еще и обладает двукратным оптическим зумом. Mate 10 Pro получился компактнее, но у него экран чуть меньше.

Цена, кстати, при небольших технических отличиях, существенно меньше, и она может сгладить много мелких отставаний.

Но по большому счету, не очень справедливо сравнивать серии Mate 10 и S9, так как настоящим конкурентом новых флагманов Samsung должна стать линейка P20. Ожидается, что топовая модель в ней получит тройную камеру, при этом остальные характеристики пока не ясны.

Xiaomi и остальные

На MWC 2018 и в ближайший месяц после нее ожидается анонс сразу нескольких флагманских смартфонов от разных производителей. Xiaomi представит Mi7, ASUS – Zenfone 5, ZTE – Nubia Z19, Nokia – 8 Sirocco и таинственный флагман со сдвоенной камерой, Sony – XZ2 и его компактную версию, другие вендоры также не останутся в стороне. Все эти устройства получат флагманские процессоры, «бесконечные» экраны с соотношением сторон 18:9, некоторые – даже OLED. Как пишет gagadget, Xiaomi, OPPO и Huawei также работают над собственным аналогом FaceID.

Но если на бумаге большинство устройств будет мало чем отличаться друг от друга, то на практике каждый смартфон покажет, как далеко ушла компания в своей технологичности. Сегодня бал правят не максимальные характеристики, так как они не всегда дают максимальную эффективность, а ПО и экосистема, и, по большому счету, похвастаться этим могут единицы.

Остальным придется брать ценой, и тут у Xiaomi и других китайских брендов есть большая фора, даже если где-то они отстают в технологиях. Поэтому сложно представить, что кто-то еще, кроме них и тех компаний, которые были перечислены выше, смогут всерьез конкурировать за кошельки покупателей с текущей новинкой.