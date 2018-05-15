Samsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в экране

По слухам, Galaxy S10 станет первым устройством Samsung, в дисплей которого будет встроен датчик отпечатков пальцев.

Компания Samsung, по-видимому, закончила разработку новой технологии, но хочет улучшить точность датчика, сообщает Android Authority.

Ранее сообщалось, что первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков станет Galaxy Note 9. Однако, корейские источники говорят, что такой сенсор появится только у Galaxy S10 в 2019 году.

В отличие от Huawei и Vivo, которые взяли на вооружение разработки компании Synaptics, южнокорейский гигант решил создать собственный датчик. Чтобы повысить точность и долговечность технологии сканирования отпечатков, компания разрабатывает собственное ультразвуковое решение.

Ожидается, что такая технология будет дороже, но она будет также востребована в бытовой технике, автомобилях и интернете вещей. По слухам, сейчас Samsung работает над скоростью работы сканера нового типа. Точность ультазвукового сканера должна быть выше, чем у сенсоров Synaptics.

Добавим, по сообщению инсайдера Ice Universe Samsung Galaxy S10 может получить 4К-дисплей. Такое разрешение экрана ранее приписывали Galaxy S9 и нескольким представителям серии Galaxy Note, но это так и не было реализовано.

Ранее НВ сообщало, что инсайдер опубликовал рендер смартфона Galaxy Note 9. Рендер был опубликован инсайдером с ником Ice Universe. По его словам, Note 9 будет на 2 миллиметра короче Note 8. Судя по всему, новый флагман южнокорейской корпорации получит безрамочный Super AMOLED-экран с соотношением сторон 18,5:9, а разрешение экрана составит 2960 на 1440 пикселей, то есть – QHD+.