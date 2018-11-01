Внезапно. Неизвестный китайский бренд опередил Samsung и первым выпустил смартфон с гибким экраном

Компания Royole Corporation обогнала всех конкурентов и представила первый коммерческий гаджет с гибким экраном. Устройство на Android начнут продавать в Китае по цене от $1300.

За последние несколько лет рынок смартфонов значительно преобразовался: компании борются за производительность и пичкают телефоны все более мощными чипами, которые уже превосходят устаревшие компьютеры; добавляют по несколько камер с функциями искусственного интеллекта; выдумывают различные беспроводные технологии, не говоря уже о возможностях нового программного обеспечения.

Одним из главных изменений, безусловно, стал дисплей. После современных матричных технологий, нам сложно воспринимать нечеткую засвеченную картинку даже на моделях, выпущенных пару лет назад.

Хотя, есть в этих новшествах одна ниша, которая до сих пор свободна - гибкие экраны. Конечно, любой смартфон может стать гибким, если однажды забыть вытащить его из заднего кармана, но задача еще и в том, чтобы гаджет был готов к деформации.

Весь последний год главные азиатские производители грозились выпустить что-то подобное в ближайшее время и периодически демонстрировали сырые наработки. Но, опередить всех получилось у малоизвестного китайского бренда Royole Corporation.

Поставщик гибких дисплеев первым в мире презентовал устройство, экран которого можно сложить пополам. Их FlexPai является наполовину телефоном - наполовину планшетом, и гаджет будет доступен для китайских пользователей уже в декабре 2018-го.

В развернутом виде, диагональ экрана составляет 7,8-дюймов и имеет разрешение 1920x1440 пикселей.

Что касается технических характеристик, FlexPai будет укомплектован чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-го поколения (который, предположительно, получит индекс 855) с частотой процессора 2,8 ГГц.

Базовая модель идет с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также со слотом для дополнительной microSD карты. Смартфон-планшет имеет две камеры - на 20 и на 16 Мп.

Цена на устройство, в зависимости от комплектации, будет варьироваться в диапазоне от $1291 до $1864.

Учитывая то, что за такие деньги доступны множество флагманских вариантов у конкурентов, FlexPai должен обрести популярность либо как нишевый продукт, либо действительно порадовать аудиторию качеством.

Разработчики, вроде как, обещают до 200 тыс. “свертываний”, но даже на промо видео видно некоторые минусы. Во-первых, сложенный смартфон уже с двумя экранами, является не полностью плоским, и, вряд ли, такое устройство будет удобно носить в кармане.

Во-вторых, светопередача в изогнутой части дисплея не очень качественная, поскольку отчетливо видно, как края телефона отсвечивают.

Ну и в-третьих, уже в пользовательском ролике заметно, что работает гаджет “туговато”. То ли гибкий сенсорный экран срабатывает через раз, то ли устройству нужно подумать несколько секунд. Пойдут ли пользователи на такие компромиссы?

Тем не менее, нужно отдать должное, - переориентация картинки из планшета в смартфон и на любую из сторон экрана происходит довольно быстро, FlexPai понимает как вы на него смотрите, и куда нужно вывести рабочие пиктограммы.

Примечательно, что Samsung может показать свой смартфон с гибким экраном уже на следующей неделе, на конференции разработчиков в Сан-Франциско. Если это и так, южнокорейский бренд, к сожалению или к счастью, уже не станет первооткрывателем технологии.

Как ранее писало НВ, вскоре выпустить в продажу гибкие телефоны планируют также Huawei, Lenovo, ZTE, Xiaomi, Doogee и даже Apple. Правда, ожидать гуттаперчевый iPhone стоит не раньше 2020-го.