Рекордный рост. Xiaomi отчиталась о продажах смартфонов

Китайский промышленный гигант Xiaomi опубликовал некоторые сведения о продажах своих смартфонов в первом квартале 2018 года.

В начале года компании удалось реализовать более 28 млн смартфонов, сообщает GizChina.

Этот показатель доказывает, что продажи смартфонов компании выросли на 88% в течение первого квартала нынешнего года. Выручка от смартфонов составила 23,239 млрд. юаней, то есть примерно $3,6 млрд.

При этом смартфоны генерируют 68% выручки китайской компании. Еще 10 процентов выручки бренда - это умные устройства с планшетами. Остальные доходы приходятся на сервисы и другие гаджеты.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются телефоны из средней ценовой категории, которая находится на уровне от $126 до $205. Их удалось продать тиражом в 10,9 млн устройств.

Затраты на направление исследований и разработок составили $172 млн или 3,21% от суммарного оборота. За весь 2017 году компания выделила на исследования и разработки $491 млн (2,75% оборота).

Ранее НВ сообщало, что Xiaomi готовит смартфон Mi A2 на чистом Android. Новый смартфон работает под управлением такого же процессора, как и модель Mi 6X, то есть Snapdragon 660. Судя по всему, Mi A2 получит 5,99-дюймовый ЖК-экран, 12-мегапиксельную + 20-мегапиксельную камеру на задней панели, 20-мегапиксельную камеру спереди и 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти.