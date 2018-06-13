Рекорд безрамочности. Vivo выпустила флагманский смартфон NEX

Компания Vivo официально представила безрамочные смартфоны NEX Ultimate (NEX S) и NEX с выдвижной камерой.

Такая камера позволяет NEX достичь соотношения в 91,24% между площадью экрана и площадью передней панели, хотя в нижней части экрана все еще есть небольшой "подбородок", пишет The Verge.

Инженеры Vivo использовали в новинках дисплей Super AMOLED с диагональю 6.59 дюйма и разрешением 2316x1080 пикселей. Вместо физического разговорного динамика обе версии NEX получили технологию Screen SoundCasting, которая передает звук за счет вибраций дисплея.

NEX также использует встроенный датчик отпечатков пальцев, но он занимает небольшую площадь экрана. Реализация датчика похожа на модель X21. Vivo говорит, что новый датчик работает значительно быстрее, чем в смартфоне X21.

Фронтальная камера интегрирована в специальный модуль, который автоматически выдвигается из верхней части корпуса при активации режима съемки. Разрешение датчика — 8 мегапикселей, максимальная диафрагма — f/2,0. Двойная основная камера объединяет модуль с 12-мегапиксльным датчиком и максимальной диафрагмой f/1,8, а также модуль с 5-мегапиксльным сенсором.

Флагманский вариант смартфона называется NEX S. Он имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а в качестве основы аппаратной платформы использует процессор Qualcomm Snapdragon 845. Второй вариант Vivo NEX получил в два раза меньше встроенной памяти. Других различий между гаджетами нет.

В ближайшее время смартфон NEX будет доступен только в Китае по цене 9999 юаней (около $780), что намного дешевле iPhone X, но дороже, чем флагманский Xiaomi Mi 8.

В конце февраля 2018 года НВ сообщало, что китайская компания Vivo показала на MWC 2018 концептуальный смартфон Apex, который почти полностью лишен рамок вокруг дисплея. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне не только был встроен в экран, но занимал почти половину дисплея. Фронтальную камеру на 8 Мп разместили на отдельной выдвижной панели. Как видим, многие из этих решений воплотились в серийном смартфоне.