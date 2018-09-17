17 сентября 2018, понедельник

Razer объявила дату анонса нового игрового смартфона

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Приглашение на презентацию гаджета
Скриншот

Приглашение на презентацию гаджета

Компания Razer разослала пришлашения на мероприятие в начале следующего месяца - предположительно, это будет анонс игрового телефона нового поколения.

По крайней мере, на приглашениии выделяются слова "флагманский" и "игровой", сообщает GizChina

Презентация назначена на 10 октября 2018 года, и, по подсчетам журналистов, она станет пятой презентацией гаджета, которая назначена на октябрь. В этом месяце нас ожидают также анонсы смартфонов от Google, Huawei, Samsung и LG.

Строго говоря, приглашение не подтверждает, что компания покажет именно телефон Razer 2, однако компания упомянула продвижение нового смартфона в своем недавнем финансовом отчете. Кроме того, гаджет обнаружили в базе данных синтетического теста производительности AnTuTu.

Также в приглашении указано, что представлять устройство будет глава компании. Это говорит о том, насколько важен Razer Phone 2 для Razer.

Согласно более ранним утечкам, Razer Phone 2 получит 5,7-дюймовый Sharp IGZO-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Дизайн смартфона останется почти неизменным по сравнению с оригинальным Razer Phone.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове