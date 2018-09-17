Razer объявила дату анонса нового игрового смартфона

Компания Razer разослала пришлашения на мероприятие в начале следующего месяца - предположительно, это будет анонс игрового телефона нового поколения.

По крайней мере, на приглашениии выделяются слова "флагманский" и "игровой", сообщает GizChina.

Презентация назначена на 10 октября 2018 года, и, по подсчетам журналистов, она станет пятой презентацией гаджета, которая назначена на октябрь. В этом месяце нас ожидают также анонсы смартфонов от Google, Huawei, Samsung и LG.

Строго говоря, приглашение не подтверждает, что компания покажет именно телефон Razer 2, однако компания упомянула продвижение нового смартфона в своем недавнем финансовом отчете. Кроме того, гаджет обнаружили в базе данных синтетического теста производительности AnTuTu.

Также в приглашении указано, что представлять устройство будет глава компании. Это говорит о том, насколько важен Razer Phone 2 для Razer.

Согласно более ранним утечкам, Razer Phone 2 получит 5,7-дюймовый Sharp IGZO-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Дизайн смартфона останется почти неизменным по сравнению с оригинальным Razer Phone.