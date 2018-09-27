Рассекречен облик нового планшета от Microsoft

В сети появились снимки нового планшетного ПК Microsoft Surface Pro 6, который вместе с другими новинками должны представить 2 октября.

Новинка должна работать на процессорах Intel восьмого поколения, пишет Pocket Now.

Судя по снимкам гаджета, серьезного редизайна планшета не ожидается. Вместо этого Microsoft, скорее всего, сосредоточится на повышении характеристик. Редизайн должен произойти в следующем году с Surface Pro 7.

Отмечается, что в новом Surface не будет портов USB Type-C. Планшет будет оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников, обычным портом USB-A, Mini DisplayPort и собственным разъемом Surface Connector. Слухи также упоминают новое перо, но этот аксессуар не показан в утечках.

Планшет оснащается 12.3-дюймовым экраном с разрешением 2736x1824 пикселя. Он построен на процессорах Intel Core восьмого поколения, в данном гаджете это чип Core i5-8250U, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На Surface Pro 6 будет предустановлена операционная система Windows 10.

Единственное изменение в дизайне, которое можно увидеть на снимке - углы стали более закругленными для того, чтобы было удобнее держать планшет.

Добавим, что 2 октября Microsoft покажет обновленную модель Surface Laptop и Surface Studio. Также ожидаются улучшенные Surface Pro и Surface Book, в дополнение к некоторым "новым гаджетам".