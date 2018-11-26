Раньше Samsung. Первый смартфон с "дырявым" экраном может представить компания Huawei

Смартфон Huawei Nova 4 получит фронтальную камеру, которую расположат в отверстии экрана.

Ранее предполагалось, что первой моделью с подобной технологией станет Samsung A8s, сообщает GizChina.

Официальный анонс Huawei Nova 4 ожидается в декабре этого года. Устройство должно быть оснащено безрамочным дисплеем с вырезом под камеру. В Китае уже опубликовали фотографию первого смартфона с подобным вырезом, который был замечен в вагоне китайского метро.

Судя по всему, речь идет о смартфоне Huawei Nova 4, который получил экран типа Samsung Infinity-O. Такой же дисплей будет использоваться во флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10. Однако, флагман Samsung будет представлен в 2019 году.

Кроме того, позднее сама компания Huawei в социальной сети Weibo опубликовала тизер будущего смартфона, в котором намекнула, что фронтальная камера в нем будет располагаться в отверстии на дисплее.

При этом имя устройства компания не назвала. Есть вероятность, что новое поколение смартфонов Nova будет называться Nova 3s. Дело в том, что Huawei официально выпустила Huawei Nova 3 лишь 18 июля этого года, а поколения гаджетов обычно меняются раз в год.

Ожидается, что Huawei Nova 4 базируется на топовом процессоре Kirin 980, как у смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Он оснащается 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 2340 х 1080 пикселей, основной двойной камерой и двойной фронтальной камерой. Гаджет получит 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Камера получит ряд функций по улучшению снимков на базе системы искусственного интеллекта. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Еще одной особенностью станет возможность работы в сотовых сетях 5G.