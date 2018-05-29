Путеводитель по пабам и анонсы встреч для общения на английском. 15 каналов для киевлян в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, для жителей столицы Украины.

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Афиша Киева; Місто Кия; EVENTEEN — На наш взгляд, лучшие каналы о предстоящих событиях в Киеве. С ними вы точно не пропустите ничего интересного и всегда сможете найти, куда сходить отдохнуть (ну или наоборот, полезные образовательные ивенты никто не отменял).

Киев на Английском — Иван Пасечник, сооснователь и СЕО Ecois.me, ведет канал для тех, кто любит или изучает английский язык. Здесь он рассказывает про встречи в Киеве, во время которых люди могут посмотреть кино, поиграть в игры или просто пообщаться на английском языке. Проведите время интересно и с пользой!

Кураж Базар Live — Это самая большая ежемесячная барахолка в Киеве. Официальный канал Куража, где вы можете узнать все последние новости - скидки, лайнап, конкурсы, ну и подсказки, куда сходить - куда уж без них.

UNIT.City: події та вакансії - UNIT.City — это инновационный парк, который предлагает множество возможностей для бизнеса и бизнесменов. На своем канале UNIT.City рассказывает о будущих тренингах, курсах и различных вакансиях в сфере IT.

dou_kyiv — Канал, который также собирает новости, статьи и вакансии, актуальные для IT-сообщества столицы.

Киевский пивной балдёж — Канал Александра Беленко подскажет вам идеальный паб. Александр ходит по разным заведениям, и оценивает их меню, цены и, конечно же, качество пива. К сожалению, свои обзоры он публикует не так часто, как раньше, но запас пабов на канале такой большой, что вполне хватит для нескольких “подходов”.

dtp.kiev.ua — Канал для автомобилистов с самыми оперативными новостями по авариям на дорогах Киева.

Київ Автомобільний — И еще одна группа для владельцев автомобилей, где сообщают о перекрытиях дорог. Узнавайте о вероятных пробках заранее: предупрежден — значит вооружен.

Тимчасові зміни руху КП "Київпастранс" — Ну здесь все просто — Киевпастранс запустил канал, где сообщает обо всех проблемах на маршрутах городского транспорта в Киеве.

FC Dynamo Kyiv — Хоть Динамо и испытывает проблемы в последнее время, но до Telegram руки все-таки дошли. Болельщики всегда могут быть в курсе основных событий в жизни клуба и его игроков, не выходя из любимого мессенджера.

Київводоканал — Киевводоканал также решил быть “в теме” - как минимум, за это их можно похвалить. Его пользователи могут подавать показания счетчиков холодной и горячей воды — вполне удобная штука.

[CG] City Guide — хороший бот для жителей Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Донецка (тут, правда, функционал работает не полностью). Он поможет вам найти место, где провести время — кафе, бары, кинотеатры и прочее. Простой обмен — вы ему геолокацию и свои пожелания, он вам места. Также есть прогноз погоды и курс валют.

Unexplored City — travel-бот по интересным местам Украины. Также работает при помощи геолокации – вы отправляете ему свое местоположение, а он находит ближайшие интересные маршруты, информацию про них и фотографии. Боту всего полгода, поэтому информация пока в основном по Киеву, но разработчики обещают добавить и другие города.

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