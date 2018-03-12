Пусть пользу приносит. Французская Quarnot предложила обогревать дома благодаря майнингу криптовалюты

Тепло, которое образуется при майнинге криптовалюты, французы из Quarnot направили на обогрев жилья

Французский стартап придумал способ, как майниты крипту и обогревать жилье.

Компания Quarnot выпустила на рынок устройство два-в-одном, которое может "добывать" криптовалюту, а тепло, которое образуются при этом - направлять на обогрев помещений. Об этом сообщил TechCrunch.

При нагревании квартиры можно зарабатывать деньги, отметили разработчики криптообогревателя на своем официальном сайте. Модель QC1 оборудована двумя графическими процессорами AMD (Sapphire Nitro + Radeon RX580 с 8 ГБ VRAM). По умолчанию она может майнить Ethereum, а также другие криптовалюты - это зависит от решения пользователя.

Команда стартапа подчеркнула, что для установки их устройства достаточно 10 мин. Для добычи криптовалюты нужно просто указать свой "кошелек". Компания не будет собирать комиссии, все 100% виртуальных "монет" будут зачислены владельцу.

Криптообогреватель Quarnot будет продаваться по цене около $3,6 тыс., его стоимость можно будет оплатить и в биткоинах.