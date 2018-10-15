15 октября 2018, понедельник

Против трендов. Возрожденный бренд Palm представил ультра-мобильный смартфон

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Palm показала оригинальный небольшой смартфон
Фото - Engadget

Palm показала оригинальный небольшой смартфон

Пока производители смартфонов меряются диагоналями дисплеев, некогда упраздненная американская фирма Palm показала 3,3-дюймовый смартфон. Новые китайские владельцы компании просят за оригинального "малышка" $350.

Сегодня, компания Palm представила пользователям новый ультра-мобильный смартфон, передает Engadget. 

Диагональ устройства составляет всего 3,3-дюйма, а операционную систему Android 8,1 пришлось немного изменить и добавить к ней крупные интуитивные пиктограммы Google.

Под стать своим размерам, смартфон имеет оптимальные показатели производительности: процессор Snapdragon 435, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб внутреннего хранилища, основную камеру на 12 Мп, селфи камеру на 8 Мп и батарею на 800 мАч.

К сожалению или к счастью, Palm phone не имеет моноброви, но зато оснащен современным разъемом USB-C.  

C весом всего 62,5 грамм, устройство предусматривается как компактное дополнение к вашему основному смартфону во время занятий спортом или других активных мероприятий. 

Для этого, телекоммуникационая компания Verizon предоставила специальный сервис NumberShare, с помощью которого сообщения и уведомления между телефонами будут синхронизироваться. 

Купить Palm можно будет с ноября 2018-го за $350.

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