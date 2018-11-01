Прощай, легенда. Apple признала iPhone 5 устаревшим и прекратила его техподдержку

После 6 лет эксплуатации, 5 поколение iPhone официально признано устаревшим. Владельцы этой модели больше не смогут отремонтировать ее в пунктах техобслуживания Apple.

Полтора месяца назад, Apple представила последнюю линейку iPhone. Флагманская версия XS Max имеет диагональ 6,5 дюйма и является образцом современного технологичного смартфона.

Но, на днях, представители корпорации напомнили пользователям, что считалось настоящим продвинутым гаджетом несколько лет назад: Apple официально признала революционную модель iPhone 5 устаревшей и прекратила ее техническую поддержку.

Как известно, производители из Купертино имеют определенную политику по поводу старых моделей: по истечению 5 лет после окончания производства, компания заносит устройство в список “устаревших” или “винтажных”.

“Винтажными” считаются те модели, с окончания производства которых уже прошло 5 лет, но еще не прошло 7 лет, и они больше не могут проходить техобслуживание в большинстве авторизованных сервисов Apple.

Исключениями для таких моделей являются Калифорния и Турция, поскольку их законодательство требует от компаний обеспечивать техническую поддержку на протяжении 7 лет.

Но, согласно 9to5Mac, турецкий закон распространяется только на планшеты iPad и компьютеры Mac, а не на iPhone. Поэтому, знаменитое 5 поколение “яблока” уже стало “устаревшим” по всему миру, кроме Калифорнии.

Полный список “устаревших” и “винтажных” гаджетов Apple можно посмотреть здесь.

Почему iPhone 5 так важен?

Впервые показанный аудитории в 2012-м, этот телефон стал отправной точкой начала новой эры, поскольку корпорация выпустила его без легендарного основателя Стива Джобса.

Ответственность за проектировку iPhone 5 лежала на главном дизайнере Apple Джонатане Айве, и, возможно из-за этого, уже через год после смерти Джобса, его детище значительно преобразовалось.

Если предыдущие 4 поколения iPhone выходили со стандартной диагональю в 3,5 дюйма (на чем настаивал Джобс, выступавший за удобство использования смартфоном одной рукой), то в этой версии разработчики уже были вынуждены принять тренды рынка и расширить рамки экрана до 4 дюймов.

Но, несмотря на то, что после появления iPhone 5 все последующие модели стали заметно прибавлять в размере, диагональ дисплея была далеко не главным изменением в “пятерке”.

Смартфон впервые получил поддержку сетей 4G LTE и новый 32-битный процессор Apple A6. Некоторые нововведения, вроде порта Lightning, используются и в современных устройствах Apple.

iOS 11 - последнее обновление программного обеспечения, которое доступное для iPhone 5, вышло еще в прошлом году. Тем не менее, модель со своими знаменитыми преемниками 5S, 5С и SE стала действительно культовой и до сих пор напоминает классический неокругленный дизайн телефонов Apple.

По данным издания Newzoo, на апрель прошлого года, почти четверть активных iPhone из 728 млн по всему миру составляло именно это поколение.