Прокачай себя. 19 образовательных каналов, на которые стоит подписаться в Telegram – выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, образовательные каналы.

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Моя Вікіпедія - Статьи, подборки интересных событий по датам, подборки топ-статей по просмотрам за день, фото дня, объясняющие материалы.

Prometheus - довольно известная образовательная платформа. Они предоставляют бесплатный доступ к лучшим учебным курсам для всех желающих.

Почни Щось! – Канал о бизнесе и экономике. Здесь публикуют как списочные материалы, так и делятся информацией о разных ивентах – конференции, лекции и даже вакансии.

StudyDive Дейлі Live - Канал о хороших семинарах. Очень удобно, что каждый день рабочей недели имеет свою тематику – например, во вторник можно найти что-то для изучения маркетинга, а вот в пятницу на канале подсказывают, куда сходить «посмотреть искусство».

studwayDIEM - Студенты не должны проходить мимо. Подборка полезных лекций и конкурсов и на множество тем, вакансии, программы обмена – в общем, все, что нужно для саморазвития.

Koteika pro. - Образовательный канал на украинском языке. Авторы канала сами разбираются в теме и пишут короткий, а главное понятный материал, который очень легко воспринимается.

mike_kiev / Depositphotos

Лабораторна миша – Физик Антон Сененко ведет канал про науку и реформирование научной сферы в Украине.

Фото-история - История ХХ и ХХІ веков в фотографиях.

History Porn - Та же концепция, что и у Фото-истории, но без временных рамок.

Что почитать редактору - Привет, редактор! Ежедневная подборка материалов о редакторском деле. Подойдет для издателей, копирайтеров, журналистов, маркетологов, СММщиков и… редакторов.

Українська журналістика - Все, что может помочь вам быть в курсе того, чем живет украинская журналистика. Интервью, назначения, советы и лекции.

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Украинский язык, украинская литература, математика, история Украины, география, биология, химия, физика.