Производитель раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 6

На сайте китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные производителя о флагманском смартфоне OnePlus 6.

Регулятор указал только техническую информацию, изображений новинки OnePlus не предоставил, пишет PhoneArena.

Телефон построен на основе процессора с тактовой частотой 2,45 ГГц, то есть на Snapdragon 845. Аппарат, который прошел сертификацию, получит 6 ГБ оперативной памяти и будет иметь 64 ГБ встроенного хранилища. Это, безусловно, самая базовая версия телефона: скорее всего, будет реализована и версия с объемом памяти 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Также аппарат получит вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Поддерживаются две SIM-карты, есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 16 Мп и апертуру f/2.0. Другие подробности, в том числе производитель датчиков - не называются.

Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.