Производитель чехлов раскрыл подробности о Xiaomi Mi 8

За несколько дней до официального объявления Xiaomi о выпуске нового флагманского смартфона Mi 8 появились снимки чехлов для устройства.

Они подтверждают некоторые ранние слухи, включая вырез в верхней части экрана, сообщает Android Pure.

Судя по рендерам, у Xiaomi Mi8 будет не только вырез в экране под систему 3D-сканирования лица, но и нижняя рамка. На обратной стороне у чехлов нет выреза под датчик отпечатков пальцев, так что он может быть интегрирован с дисплеем.

Кроме того, на чехлан нет выреза под разъем для наушников.

Более ранние слухи указывают, что Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей Full HD (1080 × 2280) с соотношением сторон 19:9. Гаджет оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845, а также оперативной памятью 6 ГБ / 8 ГБ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон получит аккумулятор емкостью 3 300 мАч.

Что касается оптики, в ней есть модуль с двумя камерами, состоящий из 20-мегапиксельных (f / 1.7) и 16-мегапиксельных датчиков, а на передней панели - 16-мегапиксельный датчик с апертурой f/2.0. Судя по всему, в камерах будет реализована поддержка искусственного интеллекта.

Новинку представят 31 мая вместе с Mi Band 3 и MIUI 10. Цена устройства, по слухам, стартует от $440 для версии с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти, а версия высокого класса с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения обойдется в $500.