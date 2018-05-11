Производитель чехлов показал рендер iPhone SE 2

Компания Olixar опубликовала рендер будущего смартфона iPhone SE 2 с безрамочным дизайном и вырезом вверху экрана.

Olixar, судя по всему, уже начал производить защитные стекла для нового гаджета, пишет PhoneArena.

Производство чехлов и аксессуаров обычно начинается незадолго до официального объявления о выходе устройства. Таким образом, материалы для защиты экрана от Olixar заставляют предположить, что iPhone SE 2 вскоре представят официально. Из данных, которыми поделилась компания Olixar, можно сделать выводы о передней панели гаджета.

Как сообщил производитель, габариты смартфона: длина — 12,1 см, ширина — 5,5 см; эти размеры почти такие же, как и у текущего iPhone SE. Информации о материале задней панели и оформлении боковин корпуса пока нет, поскольку Olixar начал работать только к защитными стеклами.

"Схемы защиты экрана выглядят убедительно, но не являются окончательным доказательством того, что новый iPhone SE будет иметь дизайн в стиле iPhone X", - подчеркивают журналисты.

Большинство источников полагают, что iPhone SE 2018 года будет оснащен обновленными внутренностями, аналогичными тем, которые установлены iPhone 7, например, процессором A10 Fusion. Тем не менее, некоторые функции, вроде двойной камеры или 3D Touch, будут недоступны. Также смартфон может лишиться привычного 3,5 мм аудиопорта.

Эксперты полагают, что презентация iPhone SE 2 состоится в следующем месяце на конференции WWDC 2018.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple с большой вероятностью выпустит как минимум одну модель iPhone с тройной основной камерой. Судя по всему, это произойдет во второй половине 2019 года. Аналитики полагают, что телефоны с тремя камерами станут следующим трендом в мире смартфонов, частично благодаря Huawei и ее трехкамерной модели Huawei P20 Pro. Пока в ассортименте Apple представлены модели iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые оснащены сдвоенными камерами.