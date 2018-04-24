Производитель чехлов показал облик новых смартфонов Samsung

Смартфон Samsung Galaxy A6 Plus показали на качественных рендерах в официальном защитном чехле.

Новинку представят в ближайшие месяцы вместе со смартфоном Galaxy A6, сообщает нидерландский ресурс Galaxyclub.

Старшая модель, как видно на снимке, получила двойную основную камеру, а младшая - обычную одинарную. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. Мультимедийный динамик традиционно для линейки Galaxy A будет находиться на боковой грани.

Также видно, что на правой стороне устройств есть кнопки питания, а на левой — кнопки регулировки громкости. Рендер подтверждает предыдущие слухи о том, что Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus получат разъtмы для наушников.

По предварительным данным, Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9, процессором Exynos 7870 и 3 и ГБ оперативной памяти. Galaxy A6 Plus станет обладателем 6-дюймового дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.

Оба смартфона получили разъем microUSB вместо более современного USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Ранее НВ сообщало, что южнокорейская компания Samsung презентовала на домашнем рынке смартфон Galaxy J2 Pro, который ориентирован на студентов. На устройстве можно запускать приложения, но возможности выхода в сеть у гаджета нет. Смартфон позволяет совершать звонки, обмениваться SMS, а также пользоваться камерой, однако в нем нет модулей Wi-Fi, 4G и 3G.