Продажи смартфонов снизились во всем мире

Исследовательская фирма Strategy Analytics сообщила о "самом большом падении в истории продаж смартфонов".

По результатам за 4 квартал 2017 года, падение составило около 9% в сравнении с 2016 годом, пишет PhoneArena.

Виной этому стали более длительные циклы обновления, особенно в Китае. Кроме этого, средние отпускные цены на флагманские аппараты становятся все выше и выше без фундаментальных обновлений устройств. В частности, такие флагманы, как iPhone X, Samsung Note 8 или Google Pixel 2 XL, стоят уже около $1000.

"Если Apple хочет расширить объемы отгрузки в будущем, необходимо будет начать новую волну производства дешевых iPhone и толкнуть вниз кривую цен на свои устройства", - отмечают эксперты Strategy Analytics.

В 2017 году средняя стоимость смартфона выросла до $363 за счет дорогих флагманов и роста цен на китайские аппараты. Эксперты Strategy Analytics полагают, что тенденция роста средней цены сохранится в 2018 году. А это может привести к падению продаж смартфонов по итогам года, а не квартала.

Аналитики также отмечают, что продажи смартфонов в Китае снизились в прошлом году на 4,9% — это первое снижение с 2009 года. В четвертом квартале прошлого года снижение составило 15,7%.

Ранее НВ сообщало, что Xiaomi вернулась в ТОП-5 в рейтинге производителей смартфонов. Из первой пятерки производителей только Xiaomi смогла продемонстрировать почти двукратный рост поставок (+96,9%), отгрузив 28,1 млн смартфонов и заняв 7% мирового рынка.