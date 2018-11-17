17 ноября 2018, суббота

При Джобсе такого не было. Американский блоггер показал, как легко согнуть новый Apple iPad Pro - видео

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Новый iPad Pro оказалось удивительно легко согнуть
JRE

Новый iPad Pro оказалось удивительно легко согнуть

В то время как Samsung готовится потрясти мир смартфонами с гибкими экранами, Apple - как всегда впереди планеты всей. Новый iPad Pro, оказывается, тоже вполне себе сгибаемый гаджет. Даже непонятно, почему Apple не использует это обстоятельство в рекламе новых планшетов, иронизируют обозреватели.

Известный американский блоггер Зак Нелсон, ведущий канал JerryRigEverything, на котором он сгибает, сверлит и крушит всевозможные гаджеты, проанализировал новый Apple iPad Pro.

Выяснилось, что топовый планшет Apple можно без особых усилий согнуть буквально пополам и полностью уничтожить.

Блоггер отмечает, что приступил к таким испытаниям после того, как на многочисленных форумах стали появляться гневные отзывы пользователей, купивших iPad Pro, и столкнувшихся с тем, что планшет гнется даже при небольших усилиях. Или после переноски в рюкзаке с другими предметами, например, книгами.

Эксперты отмечают, что нет ничего удивительного в том, что планшет обладает меньшей жесткостью, чем смартфоны, поскольку при аналогичной толщине у его корпуса большая фронтальная площадь.

Также некоторые обозреватели отмечают, что iPad предыдущих поколений также легко поддавались сгибанию. Однако, ни один iPad прежде нельзя было согнуть такими малыми усилиями.

Apple пока никак не комментирует проблему.

Видео:

 

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