Поставили криво. В сети появился снимок смартфона Asus ZenFone 6 с необычным вырезом

Флагманский смартфон ZenFone 6 от Asus появился на снимках с несимметричным вырезом в правой верхней части экрана.

Такое решение означает, что правши могут закрывать рукой фронтальную камеру, пишет The Verge.

Вырезы в экране вошли в моду в прошлом году, но, по крайней мере, они были симметричны. Новые фотографии прототипа флагманского телефона ZenFone 6 от Asus дают понять, что дизайнеры могут сместить вырез в правую часть экрана. Вырез получился небольшим, но его легко закрыть правой рукой во время съемки.

"Этот вариант дизайна может быть не окончательным, но эстетическое преступление, которое Asus, по-видимому, совершает, - это не размер выреза, а его позиционирование. Это определенно то, что вы не сможете игнорировать во время просмотра видео или игр", - подчеркивают журналисты The Verge.

Что касается спецификаций модели ZenFone 6, журналисты ожидают три камеры на задней панели телефона, что будет реализовано впервые для бренда Asus, но не для индустрии в целом. Также предполагается, что смартфон сохранит разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Остальные технические характеристики и цена гаджета на данный момент остаются неизвестными. Возможно, новинка получит новый процессор Snapdragon 675 с поддержкой тройной камеры.

Ожидается, что Asus ZenFone 6 дебютирует на выставке MWC 2019 в Барселоне, которая начнется в конце февраля 2019 года.

Ранее НВ сообщало, что ориентированный на игры смартфон Asus ROG Phone стал доступен для покупки в магазинах США с 18 октября со стартовой ценой в $899. Asus ROG Phone построен на базе разогнанной версии Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Оперативной памяти у новинки 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 либо 512 ГБ.