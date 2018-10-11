11 октября 2018, четверг

Последний бастион. Samsung готова убрать разъем для наушников из флагманских смартфонов

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Samsung попрощается с привычным разъемом

Samsung попрощается с привычным разъемом

Последний крупный производитель флагманов с разъемами для наушников может прекратить производство таких гаджетов.

Информация об этом решении Samsung уже просочилась в корейские СМИ, пишет Android Authority

Корейское издание ETNews полагает, что Samsung со второй половины 2019 года уберет из флагманов отдельный разъем для наушников. Таким образом, разъем у Galaxy S10 еще будет, а вот у Galaxy Note 10 - скорее всего нет.

Вместо разъема для наушников компания, по-видимому, будет полагаться на комбинацию разъема USB Type-C и "любимого" аксессуара всех пользователей - переходника для наушников.

Источник не говорит, почему Samsung хочет избавиться от разъема для наушников. ETNews предполагает, что, как и другие производители, компания просто хочет сэкономить место для других частей. Такой шаг позволит Samsung, к примеру, нарастить емкость аккумулятора или реализовать подэкранный дактилоскопический датчик.

Хотя сайт ETNews, как правило, достаточно точный, когда дело доходит до Samsung, это все еще просто слухи. В частности, в компании пока не решили, какой смартфон первым лишат разъема для наушников.

Во всяком случае, компания Samsung сделала все возможное, чтобы сохранить разъем для наушников как можно дольше. Осенью следующего года исполнится три года с тех пор, как Apple впервые удалила разъем для наушников в своем флагмане iPhone 7.

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