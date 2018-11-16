Попробуй разбить. В США выпустили защищенный смартфон с сапфировым дисплеем

Компания Kyocera выпустила защищенный смартфон DuraForce PRO 2, который получил 5-дюймовый экран, защищенный сапфировым стеклом.

Новинка будет продаваться в магазинах оператора Verizon, пишет The Verge.

Kyocera DuraForce Pro 2 получил 5-дюймовый экран Sapphire Shield Display с разрешением 1920 x 1080 пикселей, который устойчив к царапинам. Отмечается некий "восьмиядерный процессор", 4 ГБ оперативной и как минимум 64 ГБ встроенной памяти.

Смартфон DuraForce Pro 2 получил три камеры: широкоугольную заднюю камеру, которую позиционируют как 4К, также есть основная задняя камера на 13 мм и 5-мегапиксельная фронтальная камера. В гаджете есть батарея 3,240 мАч, она сертифицирована IP68 как водонепроницаемая и пыленепроницаемая.

Благодаря своей прочности Kyocera DuraForce Pro 2 значительно толще и тяжелее обычного смартфона. Размер 150,2 х 73,4 х 13,5 мм и весом 243 грамм. Заряжается гаджет через USB-C.

Также телефон сертифицирован по стандарту Military Standard 810G для защиты от капель, пыли, ударов и экстремальных температур. Он работает на Android Oreo. Kyocera DuraForce Pro 2 доступен у оператора Verizon по цене $444 за версию на на 64 ГБ.