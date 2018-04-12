Поиграли и хватит. Google прекращает продажи смартфонов Pixel и Pixel XL

Компания Google прекратила продажи своих смартфонов Pixel и Pixel XL в онлайн-магазине Google Store.

Тем не менее, покупатели все еще могут найти эти телефоны у сторонних розничных торговцев, к примеру Amazon и eBay, пишет Gizmodo.

Представители Google подтвердили Gizmodo, что устройства больше не будут доступны для покупки непосредственно у компании.

При этом владельцы устройств должны знать, что решение Google прекратить их продажу означает, что поддержка телефонов также скоро закончится. Согласно документации от Google, обновления Android для Pixel и Pixel XL гарантируются только до октября 2018 года. Обновления безопасности будут прекращены в октябре 2019 года.

Если бы не отсутствие поддержки Google, Pixel и Pixel XL были бы вполне жизнеспособными, пусть и слегка устаревшими смартфонами. В телефонах есть процессор Qualcomm Snapdragon 821, который далеко не устарел, 4 ГБ ОЗУ и камера, которую хвалят рецензенты.

По данным директора International Data Corporation Франсиско Джеронимо, устройство было сложно купить, при этом компании удалось отправить всего 3,9 миллиона единиц Pixel и Pixel XL в 2017 году. Для сравнения, Samsung продала 33 миллиона своих флагманских устройств Galaxy S8 и Note 8 в течение того же периода.

Напомним, смартфоны Pixel и Pixel XL пришли на смену линейке Nexus. Их дебют состоялся в октябре 2016 года. Таким образом, они продавались полтора года.