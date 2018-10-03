03 октября 2018, среда

Подружились. Новый смартфон Samsung для Китая будут делать на заводе Xiaomi

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Смартфон Samsung создадут на заводе Xiaomi

Смартфон Samsung создадут на заводе Xiaomi

Аппарат Samsung Galaxy A6s будет производиться на заводе Wintech, который занимается производством смартфонов Xiaomi.

Модели, выпущенные Wintech, будут предназначены для китайского рынка, сообщает GizmoChina

Samsung уже некоторое время ведет переговоры с Wintech, ответственным за производство телефонов Xiaomi. Факт переговоров подтвердил китайский источник под ником MMDDJ_ в своем аккаунте Twitter.

Исполнительный вице-президент Samsung Ро Тае-мун недавно посетил штаб-квартиру Wintech, чтобы обговорить производство смартфонов Samsung на заводе этого контрактного производителя.

Если Samsung сможет производить свои смартфоны в Китае, чтобы снизить стоимость производства и цену, это могло бы помочь компании укрепить позиции на местном рынке, где она сейчас занимает менее 1 %. Доля рынка Samsung продолжает снижаться из-за роста китайских производителей.

Компания Samsung еще не сделала официальное объявление о сделке, но она признала, что рассматривает модель обращения к сторонним производителям на тех рынках, где это необходимо.

Ранее НВ сообщало, что китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A6s c 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон получит стеклянный корпус, а также двойную основную камеру с поддержкой 2-кратного оптического зума. Также мобильному устройству приписывают 18:9 экран Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+).

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