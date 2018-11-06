Почти револьвер. В сети опубликованы рендеры смартфона Nokia с пятью камерами

Ресурс 91Mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9.

Камеры на задней панели устройства расположены по кругу, напоминая барабан револьвера.

На задней стороне нового смартфона Nokia 9 можно увидеть семь "колец": пять из них являются камерами, шестое — светодиодным блоком вспышки, а седьмое (справа) — двойным датчиком глубины. Оптика будет создана в сотрудничестве с компанией Zeiss.

Ожидается, что Nokia 9 будет работать на Android 9 Pie, получит чип Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутренней памяти. Ожидалось, что Nokia 9 появится в этом году, но вполне вероятно, что HMD Global покажет флагман уже в начале 2019 года. Цены на устройство пока неизвестны.

Nokia 9, вероятно, получит 5,9-дюймовый дисплей с разрешением QHD. Экран выглядит как панель с соотношением 18: 9, с узкими рамками вокруг. Размеры Nokia 9, как ожидается, будут составлять 155 х 75 х 7,9 мм. Над экраном есть одна передняя камера и два датчика. Похоже, Nokia 9 получит стеклянную конструкцию с металлической рамой.

Судя по рендеру, на устройстве нет физического датчика отпечатков пальцев. Это в значительной степени подтверждает предыдущие слухи о том, что на смартфоне будет встроенный датчик отпечатков пальцев, как в OnePlus 6T. Также вероятно, что устройство будет поддерживать разблокировку по лицу.

Благодаря стеклянной задней панели гаджет сможет поддерживать беспроводную зарядку. На нижнем краю есть порт USB Type-C, рядом с решеткой громкоговорителя и основным микрофоном. К сожалению, на рендере не виден 3,5-мм разъема для наушников. Кнопки питания и динамик расположены справа, а лоток для выдвижной SIM-карты перемещен в верхнюю часть.