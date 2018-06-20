Почти планшет. Смартфон Xiaomi Mi Max 3 прошел сертификацию в Китае

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики семидюймового смартфона Xiaomi Mi Max 3.

Сертификацию прошли три версии этого смартфона с кодовыми номерами M1804E4C, M1804E4T and M1804E4A, пишет Gizmochina.

Смартфон получит 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Экран защищен от царапин изогнутым по краям 2.5D-стеклом.

Также гаджет станет первым представителем серии с двойной камерой. На сайте TENAA упоминалось, что Mi Max 3 имеет три камеры. Однако он упомянул только конфигурацию одного датчика камеры на задней панели - камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп. На изображениях телефона видно, что два модуля получит основная камера, то есть фронтальная будет одинарной.

Восьмиядерный процессор, которым оснащен смартфон, работает над частоте 1,8 ГГц. Речь может идети о Snapdragon 636 или Snapdragon 710. Предусмотрены версии с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти. Во всех версиях предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Емкость батареи составляет 5400 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки MIUI 9 на базе Android 8.1 Oreo с возможностью обновления до версии MIUI 10. Xiaomi Mi Max 3 будет доступен в черном, сером и золотом цветах, а также цвета розового золота.

Точная дата запуска Mi Max 3 неизвестна. Однако генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в прошлом месяце подтвердил, что смартфон будет официально представлен в июле. Ожидается, что новинка дебютирует вместе с Redmi 6 Pro и Mi Pad 4.

Ранее НВ сообщало, что в Швейцарии начали принимать предзаказы на смартфон Xiaomi Mi A2. Смартфон можно будет приобрести за 289 швейцарских франков, то есть чуть больше $290. Продажи должны начаться 8 августа. Спецификации телефона в целом соответствуют модели Mi 6X.