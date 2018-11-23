Почти как Apple. Samsung готовит смартфон Galaxy M2 с вырезом в экране

Сравнительно недорогой Samsung Galaxy M2 может стать первым смартфоном компании с вырезом.
Ранее СМИ приписывали эту особенность флагманскому Galaxy S10, пишет PhoneArena.
Компания Samsung имеет довольно внушительное портфолио смартфонов в разных ценовых диапазонах. Есть флагманская серия Galaxy S и Note, серия среднего уровня A и бюджетные J и C. Это может вскоре измениться с появлением Samsung Galaxy M2, который может стать единственным бюджетником компании, начиная с 2019 года.
Galaxy M2 также интересен тем, что он также может получить один из новых дисплеев Samsung. Компания в начале этого месяца представила три новых дисплея с надрезами, которые Samsung, как ожидается, начнет использовать уже в следующем году во всех своих линейках смартфонов. В то время как так называемый дисплей Infinity-O, скорее всего, зарезервирован для Samsung Galaxy S10, Infinity-V и Infinity-U, вероятно, являются претендентами на средний и бюджетный ценовой сегмент.
Известно, что новый смартфон получит экран разрешением 2340 х 1080 пикселей, он будет оснащен однокристальной системой Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Камеры имеют разрешение 13 и 8 Мп. Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo.
Остальные технические характеристики девайса пока не раскрываются. О дате и выхода новинки Samsung Galaxy M2 пока не сообщается.
Ранее НВ сообщало, что первой вырез в экране получит флагманская модель Samsung Galaxy S10. Если это правда, это будет первый флагманский телефон Samsung, который получит вырез на дисплее. Большинство производителей смартфонов используют какой-либо вырез поверх дисплеев своих телефонов, и в последнее время тенденция заключалась в том, чтобы сделать надрез меньшим. Но вот вырез в форме дырки посреди экрана еще никто не использовал.
Журнал НВ
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