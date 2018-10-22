22 октября 2018, понедельник

Почти флагман. В январе Samsung представит смартфон на процессоре Snapdragon 710

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Samsung готовит новый смартфон

Samsung готовит новый смартфон

Компания Samsung работает над своим первым смартфоном с процессором среднего уровня Snapdragon 710.

Ожидается, что новинка будет стоить дешевле флагманов, но дороже Galaxy A9 (2018), пишет GizChina

Компания, похоже, меняет свою стратегию использования процессоров. Не так давно вышла модель Galaxy A9 с Qualcomm Snapdragon 660. Теперь, согласно отраслевому отчету, у компании будет устройство на Snapdragon 710. Есть большая вероятность, что этой новинкой станет гаджет Galaxy A10.

В настоящее время неясно, какими характеристиками будет обладать новый смартфон. Компания, вероятно, оснастит новинку четырьмя камерами и лучшими, по сравнению с Galaxy A9, материалами. В частности, гаджет может получить отделку из стекла. На передней панели устройства будет дисплей без выреза. Информация о батарее, оперативной памяти и хранилище еще не предоставлена.

Устройство может быть выпущено в конце декабря вместе с обновленным смартфоном Galaxy A8. Смартфон должен поступить в продажу уже в январе 2019 года. Ожидается, что новинка будет работать под управлением Android Pie на базе Samsung UX.

Процессор Snapdragon 710, как и Snapdragon 845, построен на 10-нм техпроцессе. Он работает на частоте 2.2 ГГц, поддерживает функции искусственного интеллекта, а также использует ядра Kryo в конфигурации 4×4. Этот чип установлен в Xiaomi Mi 8 SE, Meizu 16X, а также в Nokia X7.

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