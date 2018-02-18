Не взлетим, так поплаваем. Почему первый «успех» вернувшейся Nokia больше похож на провал

Nokia только что вернулась на рынок, а уже продает больше смартфонов, чем Google. Время пить шампанское? Или не все так радужно?

На днях мир облетела любопытная статистика: смартфоны Nokia в четвертом квартале 2017-го года обогнали по поставкам такие бренды, как HTC, Sony, Lenovo, OnePlus, Google и др.

Компания отгрузила 4,4 млн устройств и заняла победоносные 1% рынка и 11-е место в топе производителей.

Безусловно, это повод для радости. Ведь по темпам продаж Nokia образца 2017-го опережает не только линейку Lumia, но и даже iPhone в 2007 году.

Но если разобраться детальнее, то успех Nokia связан с недорогими моделями. Никакого "шороха" в среднем и топовом сегментах Nokia навести не смогла.

Почему это важно и почему для легендарного бренда это скорее провал, чем победа, разбираемся в этом материале.

Не бей лежачего

По итогам четвертого квартала прошлого года компания HDM Global (ей принадлежат права на бренд Nokia) получила 1% рынка смартфонов и 15% рынка телефонов (20,7 млн штук). Как пишет ITC, суммарно это дает 5% и шестое место в списке самых продаваемых брендов мобильных устройств. Смартфоны «вернувшейся» легенды обошли HTC, Sony, Google, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad и ASUS.

Но говоря о «победе» Nokia над этими брендами, стоит вспомнить об их положении на рынке. Для Google «железячный» бизнес, мягко говоря, не основной. Компания выпускает свои устройства на ограниченном количестве рынков и скорее как ориентир для других Android-производителей и забаву для гиков, которые хотят всегда самый новый и самый чистый Android. Essential Phone – дорогое нишевое решение, также для гиков и к тому же с более ограниченной географией продаж.

OnePlus – это еще один хорошо известный для гиков бренд, правда не американский, а китайский. Но массовый пользователь, особенно за пределами Поднебесной, плохо с ним знаком. Да и компания прилагает особых усилий, чтобы расширить каналы дистрибуции, а на одном онлайне с сарафанным радио вместо рекламы мир не завоевать.

Sony, HTC и LG давно утратили былой лоск и выбыли из большой гонки за рынок смартфонов. ASUS так и не удалось нащупать свою нишу, как и Alcatel. Последняя не первый год затевает победоносное возвращение, но пока результаты посредственные. Gionee, Meizu и Coolpad – это в основном история о китайском рынке.

Если говорить о лидерах рынка, то это компании, которые имеют налаженные каналы дистрибуции, хорошие продажи в Китае и большую долю во флагманском сегменте. У HDM Global предпосылок для успеха в этом пока нет и в ближайшие годы вряд ли появится.

Ни богу свечка, ни черту кочерга

Пока единственный козырь бренда – это ностальгия, которая смогла обеспечить первые продажи смартфонов. Но как минимум история с Windows Phone намекает, что это краткосрочное преимущество. Дальше пользователи будут готовы любить только за реальные достоинства.

Но у Nokia нет ни соотношения цены и характеристик, которые нужны покупателям бюджетных смартфонов, ни технологических наработок и силы бренда, которые обеспечивают продажи топовым смартфонам Samsung и Apple.

К такому выводу приходит большинство экспертов, наблюдая за выходящими новинками компании.

Смартфоны Nokia заслужили похвалу журналистов разве что в вопросах качества корпуса, но были раскритикованы за производительность, отсутствие влагозащиты и многие другие нюансы. Да и камера во флагманском на данный момент Nokia 8 значительно уступает другим смартфонам в своей ценовой категории.

Высокие продажи Nokia в конце 2017 года были результатом высокой лояльности некоторых пользователей к старому-доброму бренду. А вот дальше пробивать себе дорогу вверх в рейтинге крупнейших производителей будет не так уж просто.

Эксперты сходятся в мнении, что у компании нет четкого видения развития линейки и своих преимуществ. В этом ключевое отличие Nokia от другого «возвращенца», бренда Motorola. Смартфоны Moto имеют оригинальный дизайн, интересные и реально полезные фишки. Например, модули Moto Mods, небьющиеся флагманы Force или просто достойные модели в младшем сегменте.

Ничто не предвещает, что Nokia держит в рукаве скрытые козыри, которые все изменят.

Недавно была анонсирована модель Nokia 7 Plus. Ее фишки — экран с соотношением сторон 18:9 и чистый Android Oreo. Ни тем, ни другим сегодня на рынке никого не удивишь.

По слухам, Nokia также в ближайшее время покажет флагман с 5-линзовой основной камерой. Возможно, для кого-то количество линз станет аргументом в пользу фотографических способностей. Но объективно вероятность того, что производитель добьется результатов, сколько-нибудь сравнимых с Apple, Samsung и Huawei, которые совершенствуют фотографические возможности своих флагманов годами, крайне мала. Пока что компания не может угнаться даже за Xiaomi.

В былые годы Nokia уже пыталась сыграть на цифрах. Но 41-мегапиксельные и Symbian-смартфон 808 PureView, и Lumia 1020 на Windows Phone оказались не очень интересными продуктами именно с точки зрения фотографии и посредственными – во всех остальных отношениях.

Линейка смартфонов Nokia на Windows была неплоха в фотографическом плане в среднем и нижнем сегменте, но топовые модели опять-таки проигрывали.

Выход снизу

При этом сильные позиции Nokia в сегменте мобильных телефонов весьма предсказуемы и скорее всего не краткосрочны. В мире еще остаются страны с низким проникновением смартфонов и очень бедным населением, и это огромные рынки. Они будут расти, в отличие от Китая, США и Европы.

Для таких стран и обновленная Nokia 3310, и ее версия с LTE – это потенциально жизнеспособное решение. Тут работает и сила бренда, и низкая цена в сочетании с основной характеристикой – доступом в интернет.

Первые успехи Nokia на этом поприще уже заметны. По итогам третьего квартала 2017 на рынке мобильных устройств бренд занял восьмое место. Причем в Индии он оказался на пятом, в России на четвертом, в Индонезии на третьем и на Ближнем Востоке – на первом. По итогам последнего квартала бренд укрепил глобальные позиции и поднялся на два места.

Однако с точки зрения маржинальности и ценности некогда легендарного бренда сегмент «звонилок» не так интересен. После того, как многие годы Nokia была флагманом инноваций, уход в нижний сегмент выглядит как бывшая королевская фаворитка, которая на старости лет опустилась до простой танцовщицы.

Возможно, в HDM Global хотят повторить типичный сценарий для китайского производителя смартфонов – подъем с самого низа до флагманского сегмента, как это было у Xiaomi, Huawei и других. Но тогда в компании забыли о традиционном сюжетном элементе каждой такой истории – низкой цене.

Есть и другая вероятность. Может быть, в компании рассчитывают взрастить лояльную аудиторию в развивающихся странах, где есть спрос на фичерфоны и «звонилки», и дождаться, когда та будет готова пересесть на смартфоны. Сначала на недорогие, а затем и на флагманские.

Экспертов, которые считают, что такой сценарий реалистичен, буквально единицы. Тех, кто считает, что, как в старом неприличном анекдоте, "пора уже закопать стюардессу" пока больше.

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