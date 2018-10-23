По цене смартфона. Apple назвала стоимость ремонта iPhone XR

Apple начнет продавать iPhone XR на этой неделе. Перед запуском модели компания обнародовала цены на ремонт гаджета.

В частности, замена ЖК-дисплея обойдется владельцам новинки в $199, пишет The Verge.

Интересно, что это значительно дешевле, чем замена панели OLED на iPhone XS и XS Max: аналогичный ремонт XS стоит $279, а XS Max - $329. При условии, что на iPhone XR действует дополненная гарантия AppleCare+ замена дисплея будет стоить всего $29.

Замена батареи на всех трех устройствах обойдется в $69. При наличии гарантии либо дополненной гарантии AppleCare+ замена аккумулятора бесплатна.

Ремонт, связанный с заменой задней крышки, стоит $399 для iPhone XR против $549 для XS и $599 в случае XS Max. Высокие цены объясняются наличием влагозащиты. Ремонт предполагает не только замену стеклянной панели, но и восстановление всех гидроизоляционных элементов. Ремонт iPhone XS и модели X с прошлого года стоят примерно одинаково.

В то же время, если поломка в iPhone XR произошла не из-за действий пользователя, то ее покроет стандартная гарантия, которая распространяется на всех пользователей. В этом случае Apple починит гаджет бесплатно.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple использует новые программные инструменты для ремонта MacBook Pro и iMac Pro, которые, если они не используются при ремонте ключевых деталей, приведут к "неработоспособной системе".

Без использования этого программного обеспечения сторонние ремонтные службы не смогут исправить MacBook Pro, которые страдают от проблем со сборкой дисплея, системной платы, клавиатуры и трекпада. Для iMac Pros блокировка будет задействована, если сторонний сервис заменит системную плату или флэш-память.